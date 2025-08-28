Zaloguj się lub Zarejestruj

Kosmos będzie ciekawszy? Gracze Starfield mają wkrótce otrzymać to, o co proszą od dawna

Jakub Piwoński
2025/08/28 10:30
O nowym dodatku wypowiedział się członek zespołu deweloperskiego.

Bethesda nie porzuca Starfielda. Gra, która zadebiutowała we wrześniu 2023 roku i zebrała mieszane opinie, ma doczekać się nie tylko kolejnych dodatków, ale również dużych darmowych aktualizacji poprawiających kluczowe elementy rozgrywki. Wiemy już nieco więcej o kolejnym DLC.

Starfield
Starfield

Kosmos będzie ciekawszy?

Jednym z najczęściej krytykowanych aspektów Starfielda były podróże kosmiczne – z licznymi ekranami ładowania i brakiem możliwości samodzielnego lądowania na planetach. Gracze narzekali, że wszystko wygląda tak, jakby było „wyreżyserowanie” i nie daje poczucia prawdziwej swobody eksploracji.

Wygląda jednak na to, że w tej kwestii czekają nas spore zmiany. W nowym materiale wideo Tim Lamb z Bethesda Game Studios potwierdził, że część zespołu skupia się właśnie na przebudowie kosmicznej rozgrywki.

Myślę, że jeśli chodzi o Starfield, jestem bardzo podekscytowany, że gracze zobaczą, nad czym pracowaliśmy. Mamy kilka fajnych rzeczy, w tym darmowe aktualizacje i funkcje, o które prosili gracze, a także nowy dodatek fabularny DLC. (…) Część zespołu skupiła się na rozgrywce w kosmosie, aby uczynić podróże tam bardziej satysfakcjonującymi – zapowiedział Lamb.

Bethesda planuje rozszerzyć grę o kolejny dodatek fabularny, a oprócz tego przygotowuje darmowe aktualizacje wprowadzające nowe systemy rozgrywki i dodatkowe atrakcje. Szczegółów na razie nie ujawniono, ale studio podkreśla, że są to funkcje, o które społeczność prosiła od dawna.

Starfield miał być dla Bethesdy nowym filarem obok serii The Elder Scrolls i Fallout, jednak ostatecznie wielu graczy nie zatrzymał przy sobie na długo. Teraz studio próbuje odzyskać ich zainteresowanie. Dodatkowo gra ma trafić na kolejne platformy – mówi się o wersji na PS5, a nawet Nintendo Switch 2, choć nie wcześniej niż w 2026 roku.

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
3
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:35

Jeżeli byliby w stanie w jakikolwiek sposób jeszcze tę grę "wskrzesić" to trzeba przyznać że byłoby to spektakularne osiągnięcie. Fakt że jeszcze tego nie porzucili moze oznaczać że szykują jakiś remaster albo wersje na Switch 2... 

FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 11:26
dariuszp napisał:

Ta gra wymaga w zasadzie gruntownej przebudowy. Wątpię żeby odwalili No Man Sky. Bethesda nie ma talentu. 

No man sky właśnie zyskał edytor statków podobny do Starfield, czyli pozbawili ich ostatniej zalety, no i tymi statkami można latać wszędzie, bez ekranów ładowania a nawet hodować wewnątrz rośliny

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:39

Ta gra wymaga w zasadzie gruntownej przebudowy. Wątpię żeby odwalili No Man Sky. Bethesda nie ma talentu. 




Trwa Wczytywanie
