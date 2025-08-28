Kosmos będzie ciekawszy? Gracze Starfield mają wkrótce otrzymać to, o co proszą od dawna

O nowym dodatku wypowiedział się członek zespołu deweloperskiego.

Bethesda nie porzuca Starfielda. Gra, która zadebiutowała we wrześniu 2023 roku i zebrała mieszane opinie, ma doczekać się nie tylko kolejnych dodatków, ale również dużych darmowych aktualizacji poprawiających kluczowe elementy rozgrywki. Wiemy już nieco więcej o kolejnym DLC. Kosmos będzie ciekawszy? Jednym z najczęściej krytykowanych aspektów Starfielda były podróże kosmiczne – z licznymi ekranami ładowania i brakiem możliwości samodzielnego lądowania na planetach. Gracze narzekali, że wszystko wygląda tak, jakby było „wyreżyserowanie” i nie daje poczucia prawdziwej swobody eksploracji.

Wygląda jednak na to, że w tej kwestii czekają nas spore zmiany. W nowym materiale wideo Tim Lamb z Bethesda Game Studios potwierdził, że część zespołu skupia się właśnie na przebudowie kosmicznej rozgrywki. Myślę, że jeśli chodzi o Starfield, jestem bardzo podekscytowany, że gracze zobaczą, nad czym pracowaliśmy. Mamy kilka fajnych rzeczy, w tym darmowe aktualizacje i funkcje, o które prosili gracze, a także nowy dodatek fabularny DLC. (…) Część zespołu skupiła się na rozgrywce w kosmosie, aby uczynić podróże tam bardziej satysfakcjonującymi – zapowiedział Lamb.

Bethesda planuje rozszerzyć grę o kolejny dodatek fabularny, a oprócz tego przygotowuje darmowe aktualizacje wprowadzające nowe systemy rozgrywki i dodatkowe atrakcje. Szczegółów na razie nie ujawniono, ale studio podkreśla, że są to funkcje, o które społeczność prosiła od dawna. Starfield miał być dla Bethesdy nowym filarem obok serii The Elder Scrolls i Fallout, jednak ostatecznie wielu graczy nie zatrzymał przy sobie na długo. Teraz studio próbuje odzyskać ich zainteresowanie. Dodatkowo gra ma trafić na kolejne platformy – mówi się o wersji na PS5, a nawet Nintendo Switch 2, choć nie wcześniej niż w 2026 roku.

Jakub Piwoński






