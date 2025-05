Kosmiczny symulator za darmo przez cały tydzień. Star Citizen dostępne w ramach eventu Invictus

Twórcy udostępnili produkcję bez opłat do 27 maja.

Star Citizen, jedna z najbardziej ambitnych gier kosmicznych w historii, jest dostępna za darmo przez ograniczony czas. Gracze mogą bezpłatnie sprawdzić, czy odpowiada im nietypowy styl rozgrywki oferowany przez ten rozwijany od 10 lat tytuł.

Star Citizen – darmowy tydzień z grą

Z okazji wydarzenia Invictus Free Fly użytkownicy mogą grać w Star Citizen bez opłat aż do 27 maja. Wystarczy wejść na oficjalną stronę gry, założyć konto RSI i pobrać klienta. Oprócz darmowego dostępu, wydarzenie pozwala przetestować wiele różnych statków kosmicznych bez ponoszenia kosztów – to dobra okazja, by przekonać się, który model odpowiada najbardziej przed ewentualnym zakupem.