Gracze Star Citizen mają dość? Flight Blades wywołują burzę w społeczności

Twórcy Star Citizen po raz kolejny rozdrażnili społeczność. Tym razem poszło o Flight Blades – nowy rodzaj płatnych dodatków, które mają wpływać na osiągi statków w grze. Gracze uznali ten ruch za przekroczenie granicy i ostrzegają przed „puszką Pandory”.

Star Citizen – Flight Blades wzbudziły kontrowersje

Nowe ulepszenia w Star Citizen poprawiają wykonywanie manewrów i prędkość jednostek, ale można je kupić wyłącznie za prawdziwe pieniądze. Co więcej, każda modyfikacja przypisana jest do konkretnego statku, a jej koszt sięga nawet 43 dolarów. Zdaniem wielu graczy to pay-to-win w czystej postaci, tym bardziej że ulepszeń nie da się na razie zdobyć w grze.