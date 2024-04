Koreański gigant zainwestował w twórców polskiego Forever Skies

Far From Home poinformowało o podpisaniu umowy inwestycyjnej.

W Far From Home zdecydował się bowiem zainwestować Krafton . Zgodnie z przekazanymi informacjami w ramach wspomnianej umowy południowokoreańska firma obejmie mniejszościowy pakiet akcji. Polski deweloper podkreśla, że pozyskanie takiego partnera stanowi „kolejne potwierdzenie siły” zespołu.

W połowie lutego zapowiedziano, że Forever Skies doczeka się wersji na PlayStation 5 . W tym tygodniu pojawiła się natomiast kolejna warta uwagi informacja związana ze studiem Far From Home. Okazuje się bowiem, że polski zespół podpisał umowę inwestycyjną z południowokoreańskim gigantem.

Choć obecnie bezproblemowo finansujemy swoją działalność ze sprzedaży Forever Skies, pozyskany kapitał będzie stanowił istotną dywersyfikację oraz zabezpieczenie spółki w dłuższym terminie. Liczymy także, że umowa przyniesie nam pozytywne efekty na innych polach np. marketingowym czy korporacyjnym. Cieszymy się, że Krafton wierzy w naszą wizję i chce wspierać nasz rozwój – komentuje Andrzej Blumenfeld, dyrektor generalny Far From Home.

Polski zespół zachowa prawa do self-publishingu swojej nowej gry i pozostanie w pełni niezależny. W ramach wspomnianej umowy obie strony zobowiązały się także do współpracy w procesie wprowadzanie akcji Far From Home na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.