Polskie Forever Skies trafi wkrótce na PS5. Sony zadbało o konsolową wyłączność

Studio Far From Home ogłosiło współpracę z PlayStation.

W czerwcu ubiegłego roku doczekaliśmy się premiery Forver Skies we wczesnym dostępie na PC, a kilka dni później Far From Home pochwaliło się sukcesem swojej gry. Deweloperzy podzielili się wówczas wynikami sprzedaży i przyznali, że nowy survival cieszy się zaskakująco dużym zainteresowaniem. Wczoraj natomiast polskie studio opublikowało kolejną ważną wiadomość związaną ze wspomnianą produkcją. Okazuje się bowiem, że rodzimy zespół nawiązał współpracę z PlayStation. Forever Skies zadebiutuje w 2024 roku na PlayStation 5. Polskie studio informuje o współpracy z firmą Sony Far From Home potwierdziło, że Forever Skies opuści w tym roku wczesny dostęp na PC. Polskie studio poinformowało jednak również, że w momencie debiutu wersji 1.0 obiecujący survival ukaże się również na PlayStation 5. Niestety rodzimy zespół nie ujawnił dokładnej daty premiery swojej produkcji.

Far From Home podjęło współpracę z PlayStation. Jej celem jest sprawić, aby w momencie premiery konsolowej Forever Skies było tytułem jak najwyższej jakości. Wraz z zakończeniem prac nad grą w ramach wczesnego dostępu na PC, zostanie ona opublikowana także na PlayStation 5. Nie martwcie się jednak – w żaden sposób nie wpłynie to na trwające prace nad wersją na Steamie, która będzie miała swoją premierę w tym samym czasie – informuje Andrzej Blumenfeld ze studia Forever Skies. Zgodnie z zapowiedziami pełna wersja Forever Skies zaoferuje zarówno możliwość rozgrywki solo, jak i opcję zabawy w 4-osobowym trybie kooperacji. Far From Home informuje także, że na Steam pojawiła się już nowa aktualizacja wprowadzająca 45 różnego rodzaju zmian i poprawek. Kolejny patch ma pojawić się w marcu lub kwietniu, a wraz z nim do gry trafi kolejna część fabuły, kompletne systemy uprawy roślin na sterowcu, nowe lokacje oraz ekwipunek.

Na koniec przypomnijmy, że Forever Skies dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gra ma spędzić we wczesnym dostępie około rok. Jeśli wszystko pójdzie po myśli deweloperów, to pełna wersja powinna ukazać się latem 2024 roku. Zainteresowanych wspomnianym tytułem zapraszamy również do lektury: Forever Skies – pierwsze wrażenia z survivalu inspirowanego krakowskim smogiem.