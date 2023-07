Forever Skies - pierwsze wrażenia z survivalu inspirowanego krakowskim smogiem

“Innego końca świata nie będzie” - Czesław Miłosz

Tymi słowami rozpoczyna się Forever Skies, pierwszoosobowa gra survivalowa autorstwa polskiego studia Far From Home, która zadebiutowała we Wczesnym Dostępie na Steamie 22 czerwca bieżącego roku i zdążyła podbić serca fanów gatunku. W chwili pisania tego tekstu produkcja została oceniona przez graczy blisko 1300 razy i są to w zdecydowanej większości opinie jak najbardziej pozytywne. Nie ma się zresztą czemu dziwić, bo Forever Skies ma szansę na to, by stać się hitem.

Krakowski smog, naprawdę?

Jeśli myśleliście, że tytuł niniejszego artykułu to jedynie żart autora, to jesteście w błędzie - w istocie Far From Home naprawdę inspirowało się krakowskim smogiem, o czym zresztą przekonamy się chwilę po uruchomieniu Forever Skies. Wystarczy spojrzeć na rozpościerający się krajobraz, by pomyśleć, że… skądś znam te widoki, przynajmniej w jakimś tam stopniu. Akcja nie toczy się jednak na lądzie, bo Forever Skies zabiera nas wysoko nad Ziemię, gdyż powierzchnia naszej planety nie nadaje się do zamieszkania z powodu katastrofy ekologicznej.