Twórcy Until Dawn pracowali nad grą Blade Runner. Produkcja została skasowana

W 1997 roku Westwood Studios stworzyło grę na podstawie słynnego filmu science fiction w reżyserii Ridleya Scotta. Chociaż marka powróciła w 2017 roku za sprawą filmu Denisa Villeneuve’a, a obecnie Amazon pracuje nad serialem, to wciąż nie doczekaliśmy się nowej gry w tym uniwersum. Nie oznacza to jednak, że w międzyczasie żadna nie powstawała i jak ujawnił Insider Gaming twórcy Until Dawn i The Quarry pracowali nad Blade Runner: Time To Live. Projekt niestety został skasowany.

Blade Runner: Time To Live – szczegóły skasowanej gry od twórców Until Dawn

Blade Runner: Time To Live był trzecioosobową grą akcji, która miała stawiać nacisk na postacie. Historia miała rozgrywać się w 2065 roku, a gracz wcielał się w jedynego Blade Runnera w tym świecie – So-Lange, model Nexus-6, który wbrew biologicznym ograniczeniom wciąż żyje.