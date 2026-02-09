Koniec z wiecznym Early Access? Steam wprowadza nową funkcję dla przejrzystości premier

Do tej pory gracze musieli szukać informacji o planowanym zakończeniu prac w opisach, mediach społecznościowych czy na forach. Teraz twórcy otrzymali dedykowane, widoczne pole, w którym mogą wskazać konkretny rok, a nawet dokładny dzień opuszczenia Early Access.

Steam – wielkie zmiany dla gier we wczesnym dostępie

Valve wyjaśnia, że zmiana ta jest odpowiedzią na prośby samych twórców, którzy chcieli oficjalnego miejsca do komunikowania swoich planów. Choć funkcja ma pomagać, firma jednocześnie ostrzega deweloperów. Valve radzi, aby uzupełniać to pole tylko wtedy, gdy studio jest relatywnie pewne dotrzymania terminu. Jasna data ma przyciągnąć potencjalnych nabywców, którzy do tej pory unikali wersji wczesnych, obawiając się porzucenia projektu przez twórców.