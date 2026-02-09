Koniec z wiecznym Early Access? Steam wprowadza nową funkcję dla przejrzystości premier

Terminy wersji 1.0 w końcu będą dla nas jaśniejsze.
Do tej pory gracze musieli szukać informacji o planowanym zakończeniu prac w opisach, mediach społecznościowych czy na forach. Teraz twórcy otrzymali dedykowane, widoczne pole, w którym mogą wskazać konkretny rok, a nawet dokładny dzień opuszczenia Early Access.
Steam – wielkie zmiany dla gier we wczesnym dostępie
Valve wyjaśnia, że zmiana ta jest odpowiedzią na prośby samych twórców, którzy chcieli oficjalnego miejsca do komunikowania swoich planów. Choć funkcja ma pomagać, firma jednocześnie ostrzega deweloperów. Valve radzi, aby uzupełniać to pole tylko wtedy, gdy studio jest relatywnie pewne dotrzymania terminu. Jasna data ma przyciągnąć potencjalnych nabywców, którzy do tej pory unikali wersji wczesnych, obawiając się porzucenia projektu przez twórców.
Czasami twórcy gier w ramach programu Wczesnego dostępu pytali nas z własnej inicjatywy, czy istnieje oficjalne miejsce, w którym mogliby opublikować planowaną datę premiery wersji 1.0. Chcieli, aby obecni i potencjalni gracze znali ich plany. Wiele studiów już udostępniało daty premiery wersji 1.0 w innych miejscach — w opisie tekstowym na stronie sklepu, w wiadomościach dotyczących wydarzeń na Steamie, w mediach społecznościowych, na forach itp.
W ostatnich latach model ten przyniósł wiele hitów. Przykładem wzorcowego podejścia jest gra Sons of the Forest od studia Endnight, która spędziła we wczesnym dostępie równe dwanaście miesięcy i zgodnie z planem zadebiutowała jako pełny produkt, odnosząc ogromny sukces. Nowa funkcja ma sprawić, że takich historii będzie więcej, a gry, które „utknęły” w rozwoju, będą łatwiejsze do zidentyfikowania przez społeczność.
Opisana zmiana jest już wdrażana na platformie Steam i pierwsi deweloperzy zaczęli uzupełniać daty premier wersji 1.0. Zmiana dotyczy wyłącznie wersji na PC.