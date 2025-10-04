Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontynuacja tego kultowego, mrocznego fantasy w końcu nabiera kształtów

Jakub Piwoński
2025/10/04 10:30
Wszystko dzięki temu, że Keanu Reeves zaakceptował scenariusz.

Wygląda na to, że kontynuacja kultowego Constantine’a z 2005 roku w końcu nabiera realnych kształtów. Jak donosi Collider, reżyser Francis Lawrence jeszcze na początku roku zapewniał, że projekt jest „bliżej niż kiedykolwiek” realizacji. Teraz nowe informacje wskazują, że Keanu Reeves — odtwórca roli Johna Constantine’a — jest wreszcie zadowolony z nowej wersji scenariusza.

Constantine
Constantine

Constantine 2 ma już scenariusz, który podoba się głównemu aktorowi

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu sytuacja nie wyglądała najlepiej. Aktor Peter Stormare ujawnił, że Reeves „nie był zadowolony ze scenariuszy” i obawiał się, że projekt zbytnio odbiega od klimatu oryginału. Gwiazdor miał nalegać, by film pozostał wierny idei opowieści „o demonach i zwykłych ludziach”.

Teraz jednak wygląda na to, że nastąpił przełom. Jak ujawnił Stormare w najnowszym wywiadzie, pojawił się kolejny projekt scenariusza, który Reeves zaakceptował.Trzymamy kciuki. Zaniesiemy go do studia i mamy nadzieję, że im też się spodoba” – powiedział aktor.

Nowy scenariusz napisał Akiva Goldsman — twórca o bardzo zróżnicowanym dorobku. To on odpowiadał zarówno za niesławnego „Batmana i Robina”, jak i za „Piękny umysł”, który przyniósł mu Oscara. Lawrence ma ponownie stanąć za kamerą, Reeves powróci jako Constantine, a nad całością będzie czuwał J.J. Abrams w roli producenta i konsultanta kreatywnego.

Constantine z 2005 roku, inspirowany komiksem Hellblazer autorstwa Alana Moore’a i Stephena R. Bissette’a, zarobił na całym świecie 280 milionów dolarów. Mimo mieszanych recenzji film zyskał status kultowego dzięki wydaniom domowym i platformom streamingowym, co od lat podsycało żądania fanów o kontynuację.

Czy druga część ma szansę powtórzyć sukces? Trudno powiedzieć. Pierwszy film był zaskoczeniem, które wbrew przewidywaniom odniosło sukces. Oczekiwanie, że historia się powtórzy, może być ryzykowne — ale Warner Bros. z pewnością widzi tu okazję do ożywienia marki DC, która nieco podupadła za sprawą nieudanego serialu. Czekamy na oficjalne ogłoszenie startu produkcji.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/3/keanu-reeves-finally-happy-with-constantine-2-script-after-rewrites

Tagi:

Popkultura
film
fantasy
sequel
DC
Keanu Reeves
Constantine
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


