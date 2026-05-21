Jedna z najlepszych serii science fiction powraca po pięcioletniej przerwie. Tym razem w nowej formie

Fani twórczości Adriana Tchaikovsky’ego mogą szykować się na wielki powrót jednej z jego serii. Ceniony autor Dzieci czasu oraz wydanego niedawno Alien Clay szykuje swoją pierwszą powieść graficzną. Salvation's Child rozszerzy uniwersum znane z cyklu Ostateczna Architektura i zabierze czytelników ponownie do świata zagrożonego przez potężnych Architektów. Salvation's Child – powstaje komiksowy prequel serii Ostateczna Architektura Nowa historia trafi do oferty Comixology Originals już 26 maja. Projekt powstaje we współpracy z artystą Mike’em Collinsem, a całość ma połączyć klasyczny klimat kosmicznej przygody rodem ze Star Trek z bardziej kameralnym i emocjonalnym podejściem do bohaterów, które wielu może kojarzyć się z The Expanse.

Akcja Ostatecznej Architektury rozgrywa się w przyszłości, w której galaktykę regularnie nawiedza rasa gigantycznych istot zwanych Architektami. Ich celem są zamieszkane planety, a jednym z największych dramatów tego konfliktu było zniszczenie Ziemi. Salvation's Child skoncentruje się na losach Marty i jej córki Xavienne, które próbują odnaleźć się w rzeczywistości po upadku rodzinnego świata, jednocześnie żyjąc w cieniu kolejnego ataku.

Bohaterki wyruszą w podróż przez kosmos jako przedstawicielki ludzkości współpracujące z obcymi rasami. Dzięki temu nowa historia ma przybliżyć czytelnikom kluczowe elementy uniwersum Ostatecznej Architektury, w tym frakcję Partheni. To grupa klonów pełniących funkcję ochronną wobec rozproszonej po galaktyce ludzkości. Mimo identycznego kodu genetycznego każda z postaci zachowuje jednak własną osobowość i indywidualny charakter. Ciekawostką dla fanów brytyjskiego science fiction będzie sposób przedstawienia Partheni przez Mike’a Collinsa. Artysta inspirował wygląd członków tej frakcji aktorką Sophie Aldred, znaną przede wszystkim z roli Ace w Doktora Who. Co więcej, Aldred jest również narratorką audiobooków serii Ostateczna Architektura, co dodatkowo podkreśla jej związek z twórczością Tchaikovsky’ego. Sam autor od lat uchodzi za jednego z najważniejszych współczesnych twórców science fiction. Na swoim koncie ma między innymi nagrody Arthura C. Clarke’a oraz Hugo za najlepszą serię. Jego książki często łączą nietypowe, wręcz dziwaczne pomysły z bardzo ludzkimi bohaterami i emocjami, dzięki czemu nawet najbardziej niezwykłe światy pozostają wiarygodne i angażujące.

