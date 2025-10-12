Kontynuacja Naruto zawiodła. Nowy kamień milowy serii udowadnia, że oryginał nadal jest niedościgniony

Manga Boruto osiągnęła niedawno kamień milowy, przekraczając w Japonii 10 milionów egzemplarzy. Wydawnictwo Shueisha ogłosiło tę wiadomość w ostatnim numerze magazynu V Jump. Chociaż dla części fanów było to powodem do świętowania, inni zaczęli podważać, czy taki wynik rzeczywiście świadczy o sukcesie sequela legendarnego Naruto.
Boruto osiągnęło sprzedaż mangi na poziomie 10 mln, ale do rekordu Naruto sporo brakuje
Dla porównania, oryginalne Naruto sprzedało się na całym świecie w ponad 250 milionach kopii. Boruto potrzebowało dziewięciu lat, by osiągnąć 10 milionów w Japonii. Pomimo adaptacji anime i pełnometrażowego filmu, seria nie zdobyła popularności porównywalnej do swojego poprzednika. Dlatego choć osiągnięcie Boruto jest imponujące, to nijak ma się do wielkiego sukcesu Naruto.
