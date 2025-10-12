Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontynuacja Naruto zawiodła. Nowy kamień milowy serii udowadnia, że oryginał nadal jest niedościgniony

Radosław Krajewski
2025/10/12 15:00
Zainteresowanie nową serią nie jest aż tak wysokie, jak oryginalnego Naruto.

Manga Boruto osiągnęła niedawno kamień milowy, przekraczając w Japonii 10 milionów egzemplarzy. Wydawnictwo Shueisha ogłosiło tę wiadomość w ostatnim numerze magazynu V Jump. Chociaż dla części fanów było to powodem do świętowania, inni zaczęli podważać, czy taki wynik rzeczywiście świadczy o sukcesie sequela legendarnego Naruto.

Boruto osiągnęło sprzedaż mangi na poziomie 10 mln, ale do rekordu Naruto sporo brakuje

Dla porównania, oryginalne Naruto sprzedało się na całym świecie w ponad 250 milionach kopii. Boruto potrzebowało dziewięciu lat, by osiągnąć 10 milionów w Japonii. Pomimo adaptacji anime i pełnometrażowego filmu, seria nie zdobyła popularności porównywalnej do swojego poprzednika. Dlatego choć osiągnięcie Boruto jest imponujące, to nijak ma się do wielkiego sukcesu Naruto.

Niektórzy fani argumentują, że wyniki Boruto są solidne, zważywszy na ograniczony zasięg miesięcznika V Jump. Jednak inne serie publikowane w podobnych warunkach osiągnęły lepsze rezultaty. Dragon Ball Super przekroczyło 12 milionów egzemplarzy w 24 tomach, a Dandadan, wydawana wyłącznie online, sprzedała 12 milionów egzemplarzy w 21 tomach w ciągu zaledwie czterech lat. Black Clover i Chainsaw Man osiągnęły jeszcze wyższe wyniki w podobnym czasie.

Obecnie pozostaje mieć nadzieję, że nadchodzące tomy Boruto: Two Blue Vortex i nowa seria anime przyciągną nowych czytelników, zwiększając szanse na zbliżenie się do dziedzictwa Naruto. Będzie jednak o to bardzo trudno. Czy więc jest nadzieja, że twórcy po zakończeniu Boruto ponownie sięgną po Naruto i stworzą z nim kolejną serię w roli głównej? Czas pokaże.

Źródło:https://screenrant.com/boruto-sales-milestone-fail-naruto/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

