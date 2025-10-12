Kontynuacja Naruto zawiodła. Nowy kamień milowy serii udowadnia, że oryginał nadal jest niedościgniony

Zainteresowanie nową serią nie jest aż tak wysokie, jak oryginalnego Naruto.

Manga Boruto osiągnęła niedawno kamień milowy, przekraczając w Japonii 10 milionów egzemplarzy. Wydawnictwo Shueisha ogłosiło tę wiadomość w ostatnim numerze magazynu V Jump. Chociaż dla części fanów było to powodem do świętowania, inni zaczęli podważać, czy taki wynik rzeczywiście świadczy o sukcesie sequela legendarnego Naruto.

Boruto osiągnęło sprzedaż mangi na poziomie 10 mln, ale do rekordu Naruto sporo brakuje

Dla porównania, oryginalne Naruto sprzedało się na całym świecie w ponad 250 milionach kopii. Boruto potrzebowało dziewięciu lat, by osiągnąć 10 milionów w Japonii. Pomimo adaptacji anime i pełnometrażowego filmu, seria nie zdobyła popularności porównywalnej do swojego poprzednika. Dlatego choć osiągnięcie Boruto jest imponujące, to nijak ma się do wielkiego sukcesu Naruto.