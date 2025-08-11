Znamy długość Ninja Gaiden 4. Twórcy zdradzają szczegóły dodatkowej zawartości

Ninja Gaiden 4 zadebiutuje już w październiku, a Team Ninja ujawnia kolejne informacje o zawartości gry. W rozmowie z serwisem Next-Play reżyser Masazaku Hirayama potwierdził, że przejście głównego wątku zajmie od 15 do 20 godzin. Po jego ukończeniu odblokujemy poziom trudności Master Ninja oraz dostęp do szeregu aktywności dodatkowych.

Ninja Gaiden 4 – jakie wyzwania czekaj ą po ukończeniu gry

W Ninja Gaiden 4 znajdą się misje Purgatory – wymagające starcia ukryte w każdym rozdziale, przypominające znane z wcześniejszych odsłon Testy Odwagi. Przed przystąpieniem do walki gracz będzie musiał postawić na szali określony zasób, np. maksymalne zdrowie. Jak tłumaczy Hirayama, ma to zwiększyć poczucie ryzyka i satysfakcji z nagrody.