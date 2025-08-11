Znamy długość Ninja Gaiden 4. Twórcy zdradzają szczegóły dodatkowej zawartości

Nowa odsłona serii powróci z dynamiczną akcją i sporym zestawem wyzwań po ukończeniu kampanii.
Ninja Gaiden 4 zadebiutuje już w październiku, a Team Ninja ujawnia kolejne informacje o zawartości gry. W rozmowie z serwisem Next-Play reżyser Masazaku Hirayama potwierdził, że przejście głównego wątku zajmie od 15 do 20 godzin. Po jego ukończeniu odblokujemy poziom trudności Master Ninja oraz dostęp do szeregu aktywności dodatkowych.
Ninja Gaiden 4 – jakie wyzwania czekają po ukończeniu gry
W Ninja Gaiden 4 znajdą się misje Purgatory – wymagające starcia ukryte w każdym rozdziale, przypominające znane z wcześniejszych odsłon Testy Odwagi. Przed przystąpieniem do walki gracz będzie musiał postawić na szali określony zasób, np. maksymalne zdrowie. Jak tłumaczy Hirayama, ma to zwiększyć poczucie ryzyka i satysfakcji z nagrody.
Nie zabraknie też Challenge Missions, czyli ponownych starć z bossami w celu zdobycia rangi. Najwięksi fani wyzwań w Ninja Gaiden 4 mogą włączyć tryb „Death Wish”, w którym walczy się bez żadnych ulepszeń. Część zadań polegać będzie na walce z grupami przeciwników w warunkach różniących się od tych w kampanii.
Kultowa seria gier typu „hack & slash” ninja powraca w NINJA GAIDEN 4! Wyrusz na niesamowitą przygodę, w której dziedzictwo łączy się z innowacją, a wysokooktanowy styl przenika nieposkromiony system walki.
Powrót legendy: Wróć do intensywnej, błyskawicznej walki dzięki której seria NINJA GAIDEN weszła na sam szczyt. Przygotuj się na odnowienie dziedzictwa w urzekającym stylu dla nowego pokolenia graczy.
GramTV przedstawia:
Premiera Ninja Gaiden 4 odbędzie się 21 października na Xbox Series X/S, PS5 oraz PC. Po premierze gra otrzyma płatne DLC z nowymi broniami dla Ryu Hayabusy, a w przyszłości pojawią się także inne dodatki, o których szczegóły poznamy w kolejnych miesiącach.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!