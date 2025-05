Kontynuacja klasycznej serii platformówek w kolejnym zwiastunie. Twórcy dzielą się szczegółami fabuły

SEGA ponownie przypomina o Shinobi: Art of Vengeance.

SEGA i Lizardcube kontynuują kampanię promocyjną Shinobi: Art of Vengeance. Po wcześniejszych materiałach skupiających się między innymi na rozgrywce, najnowszy zwiastun koncentruje się na fabule. Produkcja ożywia kultową serię w formie dwuwymiarowej gry akcji, opowiadającej o walce z siłami zła.

Shinobi: Art of Vengeance – następny trailer platformówki akcji

Gracze Shinobi: Art of Vengeance wcielą się w rolę Joe Musashiego – legendarnego shinobi, który wyrusza na ścieżkę zemsty po tym, jak jego wioska zostaje zniszczona przez ENE Corp i złowrogiego Lorda Ruse’a. Główny antagonista posiada artefakt zapewniający mu nieśmiertelność, co sprawi, że droga do sprawiedliwości okaże się wyjątkowo trudna. Zwiastun zapowiada intensywną rozgrywkę i emocjonalną podróż głównego bohatera.