Kontynuacja hitu Netflixa w pierwszym zwiastunie. The Old Guard 2 wygląda zjawisko

Charlize Theron powraca jako Andy w drugiej części The Old Guard. Pierwsza odsłona wydana jeszcze w 2020 roku stała się wielkim hitem Netflixa i została wyświetlona przez 72 miliony gospodarstw domowych w czasie pierwszych czterech tygodni. Nic dziwnego, że platforma zamówiła kontynuację, ale przez liczne problemy produkcyjne, twórcy długo kazali nam czekać na premierę filmu. Na szczęście powoli zbliżamy się do debiutu The Old Guard 2 i wypełniona akcją produkcja właśnie doczekała się pierwszego zwiastuna oraz plakatu. Nowe materiały z filmu zobaczycie poniżej.

The Old Guard 2 – pierwszy zwiastun akcyjniaka od Netflixa