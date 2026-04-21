Kontynuacja hitu science fiction z ważną zmianą względem kanonu. Film w końcu zyskuje reżysera

Prace nad Jestem legendą 2 wyraźnie przyspieszają. Jak podaje Collider, studio chce, by reżyserią zajął się Steven Caple Jr., twórca znanemu m.in. z filmów Creed 2 oraz Transformers: Przebudzenie bestii. Jeśli negocjacje zakończą się powodzeniem, projekt zyska reżysera z doświadczeniem w widowiskach akcji.

Jestem legenda 2 z pierwszymi szczegółami

Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, w głównych rolach zobaczymy ponownie Will Smitha, a partnerować mu będzie Michael B. Jordan. Obaj aktorzy pełnią także funkcje producentów, co sugeruje, że będą mieli realny wpływ na kierunek filmu.

Najciekawszą informacją pozostaje jednak podejście do fabuły. Twórcy zdecydowali się oprzeć kontynuację nie na kinowej wersji Jestem legendą z 2007 roku, lecz na jej alternatywnym zakończeniu, znanym z wydania DVD. To istotna zmiana, bo w oryginalnej wersji bohater Smitha, Robert Neville, ginął. W alternatywnym zakończeniu przeżywa i kontynuuje swoje badania nad Darkseekers, co otwiera zupełnie nowe możliwości dla sequela. Warto w tym miejscu dodać, że we wcześniejszych filmach opartych na tej samej fabule, czyli w Ostatni człowieku na Ziemi oraz w Człowieku Omega – główny bohater ginął.