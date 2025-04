Nowe szczegóły odnośnie Jestem legendą 2. W obsadzie Will Smitch i Michael B. Jordan

Na sześć tygodni przed premierą filmu musieliśmy nakręcić nowe zakończenie – to, które ostatecznie trafiło do filmu, w którym moja postać ginie. W ten sposób uratowaliśmy film, bo poprzednie zakończenie zostało znienawidzone przez widzów [na pokazach testowych]. Ale właśnie taki był nasz pierwotny pomysł. To zakończenie było warte pewnie z osiem milionów dolarów – z efektami specjalnymi i całą resztą. Osiem milionów.