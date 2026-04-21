Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 29 latach debiutuje oczekiwana kontynuacja kultowego science fiction. Fani poznają dalsze losy tajemniczego statku

Radosław Krajewski
2026/04/21 16:10
0
0

Był prequel, to teraz czas na kontynuację.

Po niemal trzech dekadach od premiery kultowego horroru science fiction seria Ukryty wymiar wraca w wielkim stylu. Nowa historia zatytułowana Event Horizon: Inferno rozwija mroczne uniwersum i zapowiada początek pełnoprawnej serii, która ma szansę przyciągnąć zarówno fanów oryginału, jak i nowych odbiorców spragnionych kosmicznego horroru.

Powrót franczyzy nie jest przypadkowy. W ubiegłym roku zadebiutował prequel Dark Descent, który uporządkował mitologię świata i odpowiedział na część pytań pozostawionych przez film. Jednocześnie otworzył drogę do kontynuacji, zostawiając kilka kluczowych wątków bez rozwiązania. Teraz to właśnie Inferno ma je podjąć i rozwinąć historię po wydarzeniach znanych z filmu.

Za scenariusz pierwszego zeszytu odpowiada Christian Ward, a za warstwę wizualną Rob Carey. Twórcy i wydawca, czyli IDW Publishing, określają projekt jako połączenie inspiracji filmem science fiction o walce w kosmosie z wizją piekła znaną z klasycznej literatury.

To spotkanie kosmicznych marines z piekielną wizją rodem z Boskiej komedii. Na pokładzie Event Horizon dochodzi do starcia ludzi z demonami w kontynuacji jednego z najgłośniejszych komiksowych horrorów 2025 roku.

Akcja Inferno rozgrywa się dwieście lat po wydarzeniach z filmu. Historia ponownie wraca do legendarnego statku, który w 2040 roku zniknął bez śladu, by siedem lat później powrócić opętany przez demoniczną siłę. Po masakrze załogi ratunkowej jednostka została zniszczona, a jej szczątki dryfują w przestrzeni kosmicznej.

W 2040 roku statek kosmiczny Event Horizon zaginął. Siedem lat później powrócił opętany przez demoniczną istotę. Po zamordowaniu załogi ratunkowej został rozerwany na pół, a jego przednia część pozostała, tęskniąc za swoim sercem, czyli napędem grawitacyjnym zdolnym do podróży między wymiarami. Dwieście lat później miliarder sprowadza własną flotę do wraku w pobliżu Neptuna. Słyszał legendy o Event Horizon i bez wahania poświęci dowolną liczbę pracowników, by odkryć jego tajemnice.

GramTV przedstawia:

Nowa opowieść znacząco podnosi skalę wydarzeń. Zamiast niewielkiej grupy ratunkowej mamy do czynienia z szeroko zakrojoną ekspedycją, finansowaną przez bezwzględnego miliardera. Większe zasoby oznaczają jednak również większe ryzyko i znacznie wyższy poziom brutalności. Twórcy nie ukrywają, że liczba ofiar będzie zdecydowanie wyższa niż w pierwowzorze.

Istotną rolę odegra także demoniczna siła znana z prequela. Dark Descent przedstawił byt o imieniu Paimon, odpowiedzialny za tragedię na pokładzie statku. Wszystko wskazuje na to, że w Inferno nie będzie on jedynym zagrożeniem, a uniwersum otworzy się na jeszcze więcej nadprzyrodzonych bytów.

Kontynuacja ma być dopiero początkiem większej historii. Po wielu latach stagnacji Ukryty wymiar przekształca się w pełnoprawną franczyzę, która może doczekać się kolejnych odsłon i rozbudowy świata. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, nowa seria otworzy drzwi dla kolejnych opowieści osadzonych w tym brutalnym, kosmicznym piekle.

Przypomnijmy, że premiera Event Horizon: Inferno #1 została zaplanowana na jutro, czyli 22 kwietnia tego roku.

Źródło:https://screenrant.com/event-horizon-sequel-premiere-primer/

Tagi:

Popkultura
komiks
science fiction
Event Horizon
sci-fi
IDW Publishing
Ukryty wymiar
Event Horizon: Dark Descent
Event Horizon: Inferno
Christian Ward
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112