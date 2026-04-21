Po 29 latach debiutuje oczekiwana kontynuacja kultowego science fiction. Fani poznają dalsze losy tajemniczego statku

Był prequel, to teraz czas na kontynuację.

Po niemal trzech dekadach od premiery kultowego horroru science fiction seria Ukryty wymiar wraca w wielkim stylu. Nowa historia zatytułowana Event Horizon: Inferno rozwija mroczne uniwersum i zapowiada początek pełnoprawnej serii, która ma szansę przyciągnąć zarówno fanów oryginału, jak i nowych odbiorców spragnionych kosmicznego horroru. Ukryty wymiar – nadchodzi wyczekiwana premiera kontynuacji słynnego horroru science fiction Powrót franczyzy nie jest przypadkowy. W ubiegłym roku zadebiutował prequel Dark Descent, który uporządkował mitologię świata i odpowiedział na część pytań pozostawionych przez film. Jednocześnie otworzył drogę do kontynuacji, zostawiając kilka kluczowych wątków bez rozwiązania. Teraz to właśnie Inferno ma je podjąć i rozwinąć historię po wydarzeniach znanych z filmu.

Za scenariusz pierwszego zeszytu odpowiada Christian Ward, a za warstwę wizualną Rob Carey. Twórcy i wydawca, czyli IDW Publishing, określają projekt jako połączenie inspiracji filmem science fiction o walce w kosmosie z wizją piekła znaną z klasycznej literatury. To spotkanie kosmicznych marines z piekielną wizją rodem z Boskiej komedii. Na pokładzie Event Horizon dochodzi do starcia ludzi z demonami w kontynuacji jednego z najgłośniejszych komiksowych horrorów 2025 roku. Akcja Inferno rozgrywa się dwieście lat po wydarzeniach z filmu. Historia ponownie wraca do legendarnego statku, który w 2040 roku zniknął bez śladu, by siedem lat później powrócić opętany przez demoniczną siłę. Po masakrze załogi ratunkowej jednostka została zniszczona, a jej szczątki dryfują w przestrzeni kosmicznej. W 2040 roku statek kosmiczny Event Horizon zaginął. Siedem lat później powrócił opętany przez demoniczną istotę. Po zamordowaniu załogi ratunkowej został rozerwany na pół, a jego przednia część pozostała, tęskniąc za swoim sercem, czyli napędem grawitacyjnym zdolnym do podróży między wymiarami. Dwieście lat później miliarder sprowadza własną flotę do wraku w pobliżu Neptuna. Słyszał legendy o Event Horizon i bez wahania poświęci dowolną liczbę pracowników, by odkryć jego tajemnice.

Nowa opowieść znacząco podnosi skalę wydarzeń. Zamiast niewielkiej grupy ratunkowej mamy do czynienia z szeroko zakrojoną ekspedycją, finansowaną przez bezwzględnego miliardera. Większe zasoby oznaczają jednak również większe ryzyko i znacznie wyższy poziom brutalności. Twórcy nie ukrywają, że liczba ofiar będzie zdecydowanie wyższa niż w pierwowzorze. Istotną rolę odegra także demoniczna siła znana z prequela. Dark Descent przedstawił byt o imieniu Paimon, odpowiedzialny za tragedię na pokładzie statku. Wszystko wskazuje na to, że w Inferno nie będzie on jedynym zagrożeniem, a uniwersum otworzy się na jeszcze więcej nadprzyrodzonych bytów. Kontynuacja ma być dopiero początkiem większej historii. Po wielu latach stagnacji Ukryty wymiar przekształca się w pełnoprawną franczyzę, która może doczekać się kolejnych odsłon i rozbudowy świata. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, nowa seria otworzy drzwi dla kolejnych opowieści osadzonych w tym brutalnym, kosmicznym piekle. Przypomnijmy, że premiera Event Horizon: Inferno #1 została zaplanowana na jutro, czyli 22 kwietnia tego roku.

