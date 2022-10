Kontynuacja 47 Roninów na pierwszym zwiastunie. Film wkrótce trafi na Netflix

Wydany w 2013 roku film 47 Roninów nigdy nie uzyskał statusu kultowego. Produkcja z Keanu Reevesem nie przyciągnęła ludzi do kin i zarobiła jedynie 150 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 175 mln USD. Nie było więc mowy, aby kontynuacja kiedykolwiek powstała i nawet najwięksi fani przestali w nią wierzyć. Nieoczekiwanie w 2020 roku Universal Pictures ogłosiło powstanie 47 Roninów 2. Na premierę filmu musieli poczekać nieco ponad dwa lata, ale w końcu możemy zobaczyć, jak prezentuje się w akcji. Na poniższej krótkiej zapowiedzi nie brakuje efektownych i krwawych pojedynków. Zwiastun zobaczycie poniżej.

Akcja Blade of the 47 Ronin rozgrywa się po 300 latach od poprzedniej części. W Budapeszcie odbywa się spotkanie pięciu klanów samurajów. Oprócz męskich przywódców, w zgromadzeniu biorą udział także trzy Onna Bugeisha, czyli wojowniczki, których obecność na zebraniu jest negowana. Kobiety ponownie chcą zjednoczyć dwie połówki mitycznego miecza i uchronić go przed rękami złoczyńcy, który pragnie zyskać władzę.

Reżyserem filmu jest Ron Yuan, znany aktor występujący m.in. w Mulan, czy Szybko i wściekle, który nakręcił wcześniej tylko jeden pełnometrażowy film - Step Up: Rok tańca z 2019 roku. W obsadzie znaleźli się: Anna Akana, Mike Moh, Dustin Nguyen, Chris Pang, Chikako Fukuyama, Mark Dacascos, Luna Fujimoto, Koieyama Akira oraz Nino Furuhata.