Zaloguj się lub Zarejestruj

Popularny spin-off Jurassic World nagrodzony za poruszanie wątków LGBTQ+

Jakub Piwoński
2025/12/10 09:45
3
0

Nagroda przyznawana jest dopiero od dwóch lat.

Nagrody Velma, przyznawane po raz drugi w historii, trafiły w tym roku m.in. do Jurassic World: Teoria Chaosu, Straż ekipa oraz Let’s Go Bananas. Czym są nagrody Velma? Statuetki te honorują twórców programów dla dzieci i rodzin, którzy w swoich produkcjach pokazują bohaterów i rodziny LGBTQ+ w sposób naturalny, pozytywny i zrozumiały dla młodych widzów. Celem jest podkreślenie roli różnorodności w mediach skierowanych do najmłodszej publiczności.

Jurassic World: Teoria Chaosu
Jurassic World: Teoria Chaosu

Jurassic World: Teoria Chaosu nagrodzony za poruszanie wątków LGBTQ+

Velmy przyznaje The Rainbow Project – organizacja założona w 2024 roku przez twórców związanych z animacją i produkcją telewizyjną. Jej misją jest wspieranie reprezentacji queer w bajkach, serialach i programach familijnych, a także osób pracujących za kulisami. Nagrody mają zwracać uwagę na te tytuły, które robią to w sposób przemyślany i z szacunkiem.

GramTV przedstawia:

Wśród tegorocznych laureatów szczególnie wyróżniły się trzy produkcje. Jurassic World: Teoria Chaosu zdobył nagrodę za najlepsze przedstawienie „rozstania, które jest po prostu rozstaniem, bez zbędnej dramatyzacji kwestii orientacji bohaterów. Straż ekipa otrzymało dwie statuetki: za historię o dwóch mamach oraz za wątek integracyjny, pokazujący różnorodne modele rodzin. Let’s Go Bananas uznano za serial tak inkluzywny i ciepły, że – w słowach organizatorów – „chciałoby się, aby nas adoptował”.

Co ciekawe, organizatorzy Velm podkreślają, że liczba programów z wątkami queer spadła o blisko 40% rok do roku. Jak zauważa współzałożyciel The Rainbow Project, Jeremy Blacklow, nagradzanie takich produkcji jest dziś „nie tylko ważne, ale pilne”. Organizatorzy podkreślają, że dla młodych odbiorców widoczność w mediach ma ogromne znaczenie – buduje poczucie akceptacji i przynależności.

Źródło:https://variety.com/2025/awards/columns/jurassic-world-chaos-theory-firebuds-velma-award-winners-1236603863/

Tagi:

Popkultura
film animowany
lgbt
Jurassic World: Teoria Chaosu
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
3
NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 11:25
dariuszp napisał:

"w sposób naturalny, pozytywny" <-- zawsze pozytywny co oznacza że nie naturalny. Jeden z powodów dla którego ludzie mają alergie na DEI. Bo zawsze wiesz jak tego typu postacie będą napisane i niemal zawsze będą kiepsko napisane. To nie jest tak że ludzie jakoś nienawidzą DEI. Po prostu kojarzą DEI z kiepską jakością. Nawet jeżeli nie zawsze mogą jasno sprecyzować co ich odrzuca. 

"w mediach skierowanych do najmłodszej publiczności"

Aktywiści wiedzą że dorośli myślący ludzie nie poddają się indoktrynacji z uwagi na to że widzą co ci aktywiści robią więc ich nadzieja to celowanie w dzieci. Jest to wręcz ohydne. Pierwsze co człowiekowi przychodzi na myśl to jacyś zboczeńcy specjalnie skupiający swoją uwagą na dzieciach. 

"Nagrody mają zwracać uwagę na te tytuły, które robią to w sposób przemyślany i z szacunkiem."

Czytaj - uprawiają propagandę i unikają jakichkolwiek trudnych tematów. 

"Co ciekawe, organizatorzy Velm podkreślają, że liczba programów z wątkami queer spadła o blisko 40% rok do roku."

Oczywiście. Ponieważ mało kto chce ten syf a korporacje które udają że ich to obchodzi tak naprawdę patrzą tylko na raporty finansowe. I jak się kasa nie zgadza to szybko porzucają tego typu aktywizm. Bo robią to tylko dla pieniędzy. 

Aktywizm i roszczeniowe, jednostronne zachowanie sprawiły że ludziom po prostu skończyła się cierpliwość i jak kiedyś chcieli być uprzejmi wobec tych grup - po latach zorientowali się że kiedy robią ustępstwa dla wygody jakiejś malutkiej mniejszości ta mniejszość wykorzystuje to by ich atakować, by atakować ich dzieci i by wprowadzać wszelakiej maści mechanizmy by cenzurować jakąkolwiek krytyke czy sprzeciw. 

I efekt jest zawsze taki sam. Wszystko idzie w drugą stronę. I obawiam się że też pójdzie za daleko by w końcu poszło to tak daleko że ludzie zaczną krytykować tych co idą za daleko i całość pójdzie powoli w drugą stronę. 

I jedyna na co można liczyć to że wszystko unormuje się w jakimś normalnym miejscu który pozwoli żyć wszystkim w pokoju bez deptania sobie po palcach. 

100%

NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 10:56

>Organizatorzy podkreślają, że dla młodych odbiorców widoczność w mediach ma ogromne znaczenie – buduje poczucie akceptacji i przynależności.

Przynależność i akceptację siebie buduje się w rzeczywistości, wśród znajomych (ewentualnie psychoterapii jesli ktoś tego potrzebuje) a nie w sieci, w social media, które są szkodliwe, zaburzają dopaminę, a nawet zmieniją strukturę móżgu jeśli się z tym przegina.. A już nie mówiąc o mediach i popkulturze gdzie na siłę wpychana jest narracja o różnorodność (gdzie często pasuje jak róża do kożucha vide czarne elfy w netlfixowej parodii Wiedzmina) i pro pedofilskość, że się tak wyrażę. W Kalifornii kilkuletnim dzieciom tłumaczy się co to jest gej, lesbijka, sisiuś i tak dalej. Po co się to robi?   

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:31

"w sposób naturalny, pozytywny" <-- zawsze pozytywny co oznacza że nie naturalny. Jeden z powodów dla którego ludzie mają alergie na DEI. Bo zawsze wiesz jak tego typu postacie będą napisane i niemal zawsze będą kiepsko napisane. To nie jest tak że ludzie jakoś nienawidzą DEI. Po prostu kojarzą DEI z kiepską jakością. Nawet jeżeli nie zawsze mogą jasno sprecyzować co ich odrzuca. 

"w mediach skierowanych do najmłodszej publiczności"

Aktywiści wiedzą że dorośli myślący ludzie nie poddają się indoktrynacji z uwagi na to że widzą co ci aktywiści robią więc ich nadzieja to celowanie w dzieci. Jest to wręcz ohydne. Pierwsze co człowiekowi przychodzi na myśl to jacyś zboczeńcy specjalnie skupiający swoją uwagą na dzieciach. 

"Nagrody mają zwracać uwagę na te tytuły, które robią to w sposób przemyślany i z szacunkiem."

Czytaj - uprawiają propagandę i unikają jakichkolwiek trudnych tematów. 

"Co ciekawe, organizatorzy Velm podkreślają, że liczba programów z wątkami queer spadła o blisko 40% rok do roku."

Oczywiście. Ponieważ mało kto chce ten syf a korporacje które udają że ich to obchodzi tak naprawdę patrzą tylko na raporty finansowe. I jak się kasa nie zgadza to szybko porzucają tego typu aktywizm. Bo robią to tylko dla pieniędzy. 

Aktywizm i roszczeniowe, jednostronne zachowanie sprawiły że ludziom po prostu skończyła się cierpliwość i jak kiedyś chcieli być uprzejmi wobec tych grup - po latach zorientowali się że kiedy robią ustępstwa dla wygody jakiejś malutkiej mniejszości ta mniejszość wykorzystuje to by ich atakować, by atakować ich dzieci i by wprowadzać wszelakiej maści mechanizmy by cenzurować jakąkolwiek krytyke czy sprzeciw. 

I efekt jest zawsze taki sam. Wszystko idzie w drugą stronę. I obawiam się że też pójdzie za daleko by w końcu poszło to tak daleko że ludzie zaczną krytykować tych co idą za daleko i całość pójdzie powoli w drugą stronę. 

I jedyna na co można liczyć to że wszystko unormuje się w jakimś normalnym miejscu który pozwoli żyć wszystkim w pokoju bez deptania sobie po palcach. 




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112