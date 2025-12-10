Popularny spin-off Jurassic World nagrodzony za poruszanie wątków LGBTQ+

Nagrody Velma, przyznawane po raz drugi w historii, trafiły w tym roku m.in. do Jurassic World: Teoria Chaosu, Straż ekipa oraz Let’s Go Bananas. Czym są nagrody Velma? Statuetki te honorują twórców programów dla dzieci i rodzin, którzy w swoich produkcjach pokazują bohaterów i rodziny LGBTQ+ w sposób naturalny, pozytywny i zrozumiały dla młodych widzów. Celem jest podkreślenie roli różnorodności w mediach skierowanych do najmłodszej publiczności.

Jurassic World: Teoria Chaosu nagrodzony za poruszanie wątków LGBTQ+

Velmy przyznaje The Rainbow Project – organizacja założona w 2024 roku przez twórców związanych z animacją i produkcją telewizyjną. Jej misją jest wspieranie reprezentacji queer w bajkach, serialach i programach familijnych, a także osób pracujących za kulisami. Nagrody mają zwracać uwagę na te tytuły, które robią to w sposób przemyślany i z szacunkiem.