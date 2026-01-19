Kontrowersyjny finał The Game Awards ma drugie dno. To nie twórcy zdecydowali o zamknięciu gali

Obecność gry Highguard jako ostatniego punktu programu zeszłorocznej gali The Game Awards wzbudziła sporo kontrowersji i szybko stała się przedmiotem krytyki wśród widzów. Produkcja studia Wildlight Entertainment, zapowiedziana jako darmowa strzelanka PvP, zamknęła wydarzenie wraz z ujawnieniem daty premiery wyznaczonej na 26 stycznia.

To nie twórcy Highguard wybrali finał The Game Awards

Według nieoficjalnych informacji decyzja o umieszczeniu Highguard na sam koniec gali nie należała do deweloperów. Dziennikarz Forbes, Paul Tassi, przekazał, że twórcy nie zapłacili za prestiżowy slot finałowy, a sama gra została tam umieszczona z inicjatywy organizatorów wydarzenia. Jak podkreślono, było to po prostu wewnętrzne postanowienie show, a nie element zaplanowanej kampanii marketingowej studia.