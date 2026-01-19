Zaloguj się lub Zarejestruj

Kontrowersyjny finał The Game Awards ma drugie dno. To nie twórcy zdecydowali o zamknięciu gali

Patrycja Pietrowska
2026/01/19 09:45
Kto wrzucił Highguard na koniec The Game Awards?

Obecność gry Highguard jako ostatniego punktu programu zeszłorocznej gali The Game Awards wzbudziła sporo kontrowersji i szybko stała się przedmiotem krytyki wśród widzów. Produkcja studia Wildlight Entertainment, zapowiedziana jako darmowa strzelanka PvP, zamknęła wydarzenie wraz z ujawnieniem daty premiery wyznaczonej na 26 stycznia.

Highguard
Highguard

To nie twórcy Highguard wybrali finał The Game Awards

Według nieoficjalnych informacji decyzja o umieszczeniu Highguard na sam koniec gali nie należała do deweloperów. Dziennikarz Forbes, Paul Tassi, przekazał, że twórcy nie zapłacili za prestiżowy slot finałowy, a sama gra została tam umieszczona z inicjatywy organizatorów wydarzenia. Jak podkreślono, było to po prostu wewnętrzne postanowienie show, a nie element zaplanowanej kampanii marketingowej studia.

Spekuluje się, że za takim ruchem mógł stać sam prowadzący i producent gali, Geoff Keighley, który mógł być prywatnie zainteresowany projektem i chciał zwrócić na niego uwagę szerokiej publiczności. Choć nie ma oficjalnego potwierdzenia tej wersji, tłumaczyłaby ona, dlaczego stosunkowo mało znana produkcja bez wsparcia dużego wydawcy otrzymała miejsce zwykle zarezerwowane dla największych zapowiedzi.

Sytuacja okazała się dla Highguard wyjątkowo trudna. Widzowie, przyzwyczajeni do mocnych finałów gali i liczący na spektakularne ogłoszenia, przyjęli pokaz z dużym rozczarowaniem. Brak kolejnych materiałów, rozbudowanych prezentacji rozgrywki czy szczegółowych informacji o modelu wydawniczym tylko pogłębił negatywny odbiór.

Twórcy Apex Legends oraz Titanfall przedstawiają Highguard: raid shootera PVP, w którym gracze będą jeździć, walczyć i raidować jako Wardeni, tajemniczy rewolwerowcy posłani, by uzyskać kontrolę nad mitycznym kontynentem.

W tym unikatowym shooterze walcz z innymi Wardenami żeby posiąść Shieldbreakera, a następnie dostań się do bazy przeciwnika i zniszcz ją, aby przejąć kontrolę nad terytorium.

GramTV przedstawia:

Jeśli harmonogram pozostaje aktualny, Highguard ma zadebiutować już 26 stycznia 2026 roku. Gra trafi na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC.

Źródło:https://gamingbolt.com/highguard-closing-the-game-awards-wasnt-the-developers-decision-rumor

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

