30 lat później ten kultowy antybohater wciąż szuka drogi powrotnej. Czy jego powrót jest w ogóle możliwy?

Seria Duke Nukem zadebiutowała w 1991 roku na komputerach PC jako dwuwymiarowa gra akcji, jednak jej prawdziwy przełom nastąpił w 1996 roku wraz z premierą Duke Nukem 3D. Tytuł ten, obok DOOM-a i Wolfensteina 3D, odegrał kluczową rolę w popularyzacji strzelanek FPS, oferując otwarte poziomy, interaktywne otoczenie i bohatera o wyrazistej osobowości. W drugiej połowie lat 90. Duke Nukem był jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży. Czy jest szansa na jej powrót?

30 lat później Duke Nukem wciąż szuka drogi powrotnej

Przez kolejne dekady gry wideo znacząco się jednak zmieniły. Współczesne wysokobudżetowe produkcje coraz częściej stawiają na rozbudowaną narrację, rozwój postaci i bardziej uniwersalne tematy. Bohaterowie tacy jak Kratos, Geralt czy Master Chief ewoluowali wraz z kolejnymi odsłonami swoich serii, dostosowując się do zmieniających się oczekiwań odbiorców.