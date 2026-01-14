Code Vein 2 pokazuje świat i system walki. Nowy zwiastun zdradza kluczowe szczegóły

Bandai Namco opublikowało obszerny zwiastun Code Vein 2, który przybliża świat gry, fabułę oraz rozbudowany system walki z nowymi mechanikami.
Wraz ze zbliżającą się premierą Code Vein 2, Bandai Namco zaprezentowało niemal dziewięciominutowy zwiastun przeglądowy. Materiał skupia się na świecie gry, fabule oraz rozbudowanym systemie walki, wprowadzając nowe typy Formae, przeciwników i mechanik kooperacji.
Code Vein 2 – świat, fabuła i walka
Zwiastun przybliża wydarzenie znane jako Resurgence, które doprowadziło świat na skraj zagłady. Głównym zagrożeniem jest Luna Rapacis, a jedynym sposobem na powstrzymanie katastrofy pozostaje wzmocnienie pieczęci czterech bohaterów. Gracz wciela się w Revenant Huntera, który wraz z Lou Magwell podróżuje w czasie, spotykając legendarnych herosów i walcząc u ich boku. Twórcy zapowiadają, że fabuła będzie porównywalnej długości do pierwszej części, a nawet nieco dłuższa.
Istotną rolę odgrywa współpraca z towarzyszem w trakcie walki. Oprócz przyzywania Revenantów i korzystania z ich statystyk Link, gracze mogą używać mechaniki Assimilation, pozwalającej na czasowe połączenie postaci, co ułatwia starcia z silniejszymi przeciwnikami. Partner może również wskrzesić bohatera, choć kosztem własnej chwilowej niezdolności do walki.
GramTV przedstawia:
Powracają Drain Attacks, służące do pozyskiwania Ichoru potrzebnego do używania Formae. Umiejętności te podzielono na ataki wręcz, magię dystansową oraz wzmocnienia. Nowością są Bequeathed Formae, które po dłuższym czasie aktywacji pozwalają przywoływać potężne bronie, takie jak podwójne działka gatlingowe czy ogromny miecz. Całość uzupełniają defensywne Formae oraz Blood Codes, wpływające na statystyki, styl walki i różnorodność buildów.
Code Vein 2 zapowiada się na znacznie bardziej rozbudowane RPG akcji, oferujące większą skalę świata i głębszy system walki. Premiera gry została zaplanowana na 29 stycznia na PS5, Xbox Series X/S oraz PC.
