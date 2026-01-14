Code Vein 2 pokazuje świat i system walki. Nowy zwiastun zdradza kluczowe szczegóły

Wraz ze zbliżającą się premierą Code Vein 2, Bandai Namco zaprezentowało niemal dziewięciominutowy zwiastun przeglądowy. Materiał skupia się na świecie gry, fabule oraz rozbudowanym systemie walki, wprowadzając nowe typy Formae, przeciwników i mechanik kooperacji.

Code Vein 2 – świat, fabuła i walka

Zwiastun przybliża wydarzenie znane jako Resurgence, które doprowadziło świat na skraj zagłady. Głównym zagrożeniem jest Luna Rapacis, a jedynym sposobem na powstrzymanie katastrofy pozostaje wzmocnienie pieczęci czterech bohaterów. Gracz wciela się w Revenant Huntera, który wraz z Lou Magwell podróżuje w czasie, spotykając legendarnych herosów i walcząc u ich boku. Twórcy zapowiadają, że fabuła będzie porównywalnej długości do pierwszej części, a nawet nieco dłuższa.