Fani zrobili Star Wars: Battlefront 3 szybciej niż EA. Projekt otrzymał nową aktualizację i jest dostępny za darmo do sprawdzenia

Choć oficjalne wsparcie dla Star Wars: Battlefront 2 zakończyło się już lata temu, społeczność postanowiła nie czekać na ogłoszenie pełnoprawnej trzeciej odsłony serii od EA i DICE. Efektem ich pracy jest projekt KYBER, który w praktyce zamienia dobrze znaną strzelankę w nieoficjalne Star Wars: Battlefront 3. Co najważniejsze, można w niego zagrać już teraz na PC i to całkowicie za darmo.
Star Wars: Battlefront 2 – Project KYBER niemal zamienia strzelankę z Gwiezdnych wojen w pełnoprawną trzecią część
KYBER działa jako rozbudowany hub, który oferuje wyszukiwarkę serwerów, pełne wsparcie dla modów tworzonych przez społeczność oraz dodatkowe funkcje, których próżno szukać w oryginalnej wersji gry. Na liście znajdziemy między innymi czat głosowy oparty na odległości między graczami oraz szczegółowe statystyki kariery, które nadają rozgrywce bardziej sieciowy i długoterminowy charakter.
Dzięki modyfikacji Battlefront 2 zyskał zupełnie nowych bohaterów znanych z innych odsłon Gwiezdnych wojen. Do rozgrywki dołączyli Cal Kestis z serii Star Wars Jedi oraz Asajj Ventress, która zadebiutowała w animowanych Wojnach klonów, a twórcy projektu regularnie dbają o balans postaci i stabilność rozgrywki. Pojawiają się także nowe skórki oraz zawartość, która sprawia, że gra zaczyna przypominać pełnoprawną kontynuację, a nie jedynie odświeżoną wersję starego tytułu.
Projekt KYBER doczekał się już pierwszej w tym roku aktualizacji, która zmienia balans rozgrywki, a także wprowadza kilka innych poprawek. Jeżeli jesteście zainteresowani powrotem do Star Wars: Battlefront 2, to udajcie się naoficjalną stronę fanowskiej produkcji, gdzie znajdziecie wszystkie informacje odnośnie projektu, jak i szczegóły pobrania moda w wersji beta.
