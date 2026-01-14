Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani zrobili Star Wars: Battlefront 3 szybciej niż EA. Projekt otrzymał nową aktualizację i jest dostępny za darmo do sprawdzenia

Radosław Krajewski
2026/01/14 14:50
Skoro Electronic Arts nie chce, to fani pomogą.

Choć oficjalne wsparcie dla Star Wars: Battlefront 2 zakończyło się już lata temu, społeczność postanowiła nie czekać na ogłoszenie pełnoprawnej trzeciej odsłony serii od EA i DICE. Efektem ich pracy jest projekt KYBER, który w praktyce zamienia dobrze znaną strzelankę w nieoficjalne Star Wars: Battlefront 3. Co najważniejsze, można w niego zagrać już teraz na PC i to całkowicie za darmo.

Star Wars: Battlefront 2 – Project KYBER

Star Wars: Battlefront 2 – Project KYBER niemal zamienia strzelankę z Gwiezdnych wojen w pełnoprawną trzecią część

KYBER działa jako rozbudowany hub, który oferuje wyszukiwarkę serwerów, pełne wsparcie dla modów tworzonych przez społeczność oraz dodatkowe funkcje, których próżno szukać w oryginalnej wersji gry. Na liście znajdziemy między innymi czat głosowy oparty na odległości między graczami oraz szczegółowe statystyki kariery, które nadają rozgrywce bardziej sieciowy i długoterminowy charakter.

Dzięki modyfikacji Battlefront 2 zyskał zupełnie nowych bohaterów znanych z innych odsłon Gwiezdnych wojen. Do rozgrywki dołączyli Cal Kestis z serii Star Wars Jedi oraz Asajj Ventress, która zadebiutowała w animowanych Wojnach klonów, a twórcy projektu regularnie dbają o balans postaci i stabilność rozgrywki. Pojawiają się także nowe skórki oraz zawartość, która sprawia, że gra zaczyna przypominać pełnoprawną kontynuację, a nie jedynie odświeżoną wersję starego tytułu.

Otwartą betę KYBER uruchomiono 20 grudnia 2025 roku i od tego czasu pozostaje ona dostępna dla wszystkich graczy pecetowych. Zbiegło się to z kolejną falą zainteresowania Battlefrontem 2, który w 2025 roku notował imponujące wzrosty liczby graczy na Steamie, by później znów nieco stracić na popularności. KYBER wypełnia tę lukę, oferując miejsca, w których faktycznie da się znaleźć aktywne mecze.

Projekt KYBER doczekał się już pierwszej w tym roku aktualizacji, która zmienia balans rozgrywki, a także wprowadza kilka innych poprawek. Jeżeli jesteście zainteresowani powrotem do Star Wars: Battlefront 2, to udajcie się na oficjalną stronę fanowskiej produkcji, gdzie znajdziecie wszystkie informacje odnośnie projektu, jak i szczegóły pobrania moda w wersji beta.

Źródło:https://screenrant.com/kyber-star-wars-battlefront-mod/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

