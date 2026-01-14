Fani zrobili Star Wars: Battlefront 3 szybciej niż EA. Projekt otrzymał nową aktualizację i jest dostępny za darmo do sprawdzenia

Choć oficjalne wsparcie dla Star Wars: Battlefront 2 zakończyło się już lata temu, społeczność postanowiła nie czekać na ogłoszenie pełnoprawnej trzeciej odsłony serii od EA i DICE. Efektem ich pracy jest projekt KYBER, który w praktyce zamienia dobrze znaną strzelankę w nieoficjalne Star Wars: Battlefront 3. Co najważniejsze, można w niego zagrać już teraz na PC i to całkowicie za darmo.

Star Wars: Battlefront 2 – Project KYBER niemal zamienia strzelankę z Gwiezdnych wojen w pełnoprawną trzecią część

KYBER działa jako rozbudowany hub, który oferuje wyszukiwarkę serwerów, pełne wsparcie dla modów tworzonych przez społeczność oraz dodatkowe funkcje, których próżno szukać w oryginalnej wersji gry. Na liście znajdziemy między innymi czat głosowy oparty na odległości między graczami oraz szczegółowe statystyki kariery, które nadają rozgrywce bardziej sieciowy i długoterminowy charakter.