John Wick w Piratach z Karaibów. Pierwszy zwiastun szalonego filmu od Amazona

Co by się stało, gdyby wrzucić kobiecą wersję Johna Wicka do świata rodem z Piratów z Karaibów? Amazon ma na to odpowiedź.
Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, jak mogłoby wyglądać połączenie Johna Wicka i pirackiego świata, to Amazon MGM Studios przygotowało propozycję, które właśnie to ujawnia. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun filmu Urwisko, szalonego filmu akcji z Priyanką Choprą Jonas i Karlem Urbanem. Film trafi na platformę Prime Video już 25 lutego. Poniżej zobaczycie zwiastun oraz plakat produkcji.
Urwisko – pierwszy zwiastun nowego filmu akcji od Amazona
Akcja przenosi nas na Karaiby pod koniec XIX wieku, już po złotej erze piractwa. Główna bohaterka Ercell Bodden, niegdyś znana jako Krawa Mary, próbuje prowadzić spokojne życie na Kajmanach u boku męża i dzieci. Spokój kończy się w chwili, gdy na horyzoncie pojawia się dawny kapitan Connor, który domaga się zemsty za zdradę.
Ercell “Krawa Mary” Bodden (Priyanka Chopra Jonas) sądziła, że udało jej się uciec od brutalnej pirackiej przeszłości. Na Kajmanach odnalazła spokój u boku kochającego męża T.H. (Ismael Cruz Cordova), ich syna Isaaca (Vedanten Naidoo) oraz szwagierki Elizabeth (Safia Oakley-Green). Gdy jednak pojawia się jej niesławny były kapitan Connor (Karl Urban), spragniony zemsty, świat Ercell rozpada się na kawałki. Zmuszona stawić czoła demonom, które próbowała pogrzebać, zostaje ponownie wciągnięta w śmiertelną grę sekretów i walki o przetrwanie. Uzbrojona w zabójcze umiejętności szermiercze, sprytne pułapki i nieugiętą wolę, aby uchronić bliskich, rozpoczyna brutalną wojnę z bezlitosną załogą Connora. Walka Ercell o ocalenie rodziny staje się podróżą ku odkupieniu, podczas której odzyskuje swoją siłę i ponownie przyjmuje rolę wojowniczki, którą kiedyś była – czytamy w oficjalnym opisie.
Zwiastun pokazuje, że Krwawa Mary wciąż potrafi walczyć z zabójczą skutecznością. Pułapki, walka na ostrza i bezpośrednie starcia prowadzą do finału, w którym dojdzie do wielkiego pojedynku Ercell z kapitanem Connorem. Urban gra tu antagonistę napędzanego obsesją, a Chopra Jonas portretuje bohaterkę zmuszoną na nowo przyjąć tożsamość zimnej zabójczyni, którą próbowała pogrzebać.
Za kamerą stanął Frank E. Flowers, który współtworzył scenariusz z Joe Ballarinim. W obsadzie znaleźli się także: Safia Oakley Green, Temuera Morrison oraz Ismael Cruz Cordova. Producentami filmu są Joe Russo, Anthony Russo, Angela Russo-Otstot, Michael Disco, Cisely Saldaña, Mariel Saldaña oraz Priyanka Chopra Jonas.
