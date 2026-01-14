John Wick w Piratach z Karaibów. Pierwszy zwiastun szalonego filmu od Amazona

Co by się stało, gdyby wrzucić kobiecą wersję Johna Wicka do świata rodem z Piratów z Karaibów? Amazon ma na to odpowiedź.

Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, jak mogłoby wyglądać połączenie Johna Wicka i pirackiego świata, to Amazon MGM Studios przygotowało propozycję, które właśnie to ujawnia. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun filmu Urwisko, szalonego filmu akcji z Priyanką Choprą Jonas i Karlem Urbanem. Film trafi na platformę Prime Video już 25 lutego. Poniżej zobaczycie zwiastun oraz plakat produkcji.

Urwisko – pierwszy zwiastun nowego filmu akcji od Amazona

Akcja przenosi nas na Karaiby pod koniec XIX wieku, już po złotej erze piractwa. Główna bohaterka Ercell Bodden, niegdyś znana jako Krawa Mary, próbuje prowadzić spokojne życie na Kajmanach u boku męża i dzieci. Spokój kończy się w chwili, gdy na horyzoncie pojawia się dawny kapitan Connor, który domaga się zemsty za zdradę.