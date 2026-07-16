Kapitan Kirk rozpoczyna swoją ostatnią misję. Star Trek prezentuje finał historii legendarnego bohatera

Nadchodzi wojna o przyszłość całej galaktyki.

Historia kapitana Jamesa Tiberiusa Kirka zmierza do finału. W dziewiątym numerze komiksu Star Trek: The Last Starship legendarny dowódca przejmuje kontrolę nad ostatnim statkiem zdolnym do podróży z prędkością większą od światła i rozpoczyna otwartą wojnę z potężnym przestępczym syndykatem. Star Trek – historia Jamesa T. Kirka dobiegła końca w komiksie Star Trek: The Last Starship Akcja serii wydawanej przez IDW Publishing rozgrywa się w odległej przyszłości, w której katastrofa znana jako Wypalenie niemal doprowadziła do całkowitego upadku Federacji. Ostatnią nadzieją na uratowanie galaktyki okazuje się nowy kapitan Kirk, przywrócony przez stojącą na czele Borg Agnes Jurati. Bohater nie jest jednak zwykłym klonem ani w pełni wskrzeszoną wersją dawnego dowódcy. Stanowi połączenie sztucznie odtworzonego człowieka oraz symbolicznego ucieleśnienia dziedzictwa oryginalnego Kirka.

Star Trek: The Last Starship oficjalnie wkracza obecnie w finałowy etap opowieści. Dziewiąty zeszyt został przygotowany przez Jacksona Lanzinga, Collina Kelly’ego, Hernana Gonzaleza, Lee Loughridge’a oraz Claytona Cowlesa. Kirk staje w nim do bezpośredniej konfrontacji z kapitanem Sato, a przedmiotem ich sporu jest kontrola nad USS Omega, ostatnim statkiem zdolnym do lotów z prędkością nadświetlną. Obaj dowódcy chcą wykorzystać Omegę do realizacji zupełnie różnych wizji przyszłości. Sato wierzy, że pokój, dyplomacja oraz dobry przykład pozwolą ponownie zjednoczyć galaktykę. Kirk uznaje natomiast, że nadszedł czas na otwartą walkę. Największym zagrożeniem staje się Szmaragdowy Łańcuch, piracka organizacja przestępcza, która przedstawia się jako obrońca mieszkańców galaktyki. Konflikt między dowódcami prowadzi do dramatycznego starcia. Sato mierzy do Kirka z blastera, ale ostatecznie to legendarny kapitan zdobywa poparcie załogi. Członkowie USS Omega opowiadają się za jego planem, którego celem jest bezpośrednie uderzenie w Szmaragdowy Łańcuch. Kirk próbuje również przekonać Sato, że jego dotychczasowa strategia wynika z utraty wiary w możliwość odbudowania lepszego świata. Patrzyłem, jak tracisz nadzieję. Dzień po dniu. Godzina po godzinie. Porażka po porażce. Twoja załoga topnieje. Twój ogień zgasł. A nasi wrogowie stają się tylko silniejsi.

GramTV przedstawia:

Dziewiąty numer kończy się wyznaczeniem dwóch nowych, całkowicie odmiennych celów. Sato postanawia odnaleźć Kirka i powstrzymać go przed dalszą destabilizacją galaktyki. Tymczasem Kirk prowadzi Omegę na wojnę i wydaje rozkaz otwarcia ognia do sił Szmaragdowego Łańcucha. Dowódca jasno przedstawia również skalę planowanej kampanii. Zamierza przełamywać kolejne blokady, wyzwalać planety znajdujące się pod kontrolą syndykatu i prowadzić walkę tak długo, jak będzie to konieczne. Przełamiemy każdą blokadę Szmaragdowego Łańcucha. Wyzwolimy każdą pogrążoną w rozpaczy planetę znajdującą się pod ich rzekomą ochroną. Zniszczymy ich. Nawet jeśli zajmie nam to całe stulecie. Twórcy serii nie przedstawiają jednak Kirka jako jednoznacznego bohatera, a Sato jako przeciwnika pozbawionego racji. To właśnie Sato reprezentuje bardziej idealistyczne oraz zgodne z tradycyjnymi wartościami Federacji podejście. Kirk wybiera natomiast wojnę, ponieważ uważa ją za jedyny skuteczny sposób na uratowanie galaktyki. Obaj mają przekonujące argumenty, ale żaden z nich nie może zostać uznany za bezdyskusyjnego zwycięzcę tego sporu. Star Trek: The Last Starship #9 jest już dostępny w ofercie IDW Publishing.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.