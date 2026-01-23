Fable podnosi poprzeczkę. Tysiąc NPC-ów gotowych na ślub

Albion pełen potencjalnych małżonków.

Nowa odsłona Fable pokazuje, że Playground Games stawia na głęboką symulację świata i relacji społecznych. Odświeżony Albion ma zachować humorystyczny ton serii, oferować rozbudowane decyzje fabularne oraz malownicze lokacje. Twórcy potwierdzili również, że w grze pojawi się tysiąc unikalnych, ręcznie przygotowanych postaci niezależnych, z którymi gracz może wchodzić w bezpośrednie interakcje. Tysiąc unikalnych NPC-ów w Fable. Playground Games ujawnia szczegóły Początkowo zespół rozważał wykorzystanie generowania proceduralnego, jednak pomysł szybko porzucono. Jak wyjaśnił Ralph Fulton, deweloperzy uznali, że chcą stworzyć każdego bohatera od podstaw. Dotyczy to nie tylko wyglądu czy imienia, ale także cech osobowości, światopoglądu moralnego, miejsca pracy, zamieszkania oraz relacji rodzinnych.

Tak rozbudowane podejście sprawia, że świat gry ma reagować na decyzje gracza w bardziej naturalny sposób. Każdy NPC będzie posiadał w pełni udźwiękowione dialogi, co ma dodatkowo wzmacniać wrażenie obcowania z żywym społeczeństwem. Twórcy podkreślają, że relacje nie ograniczają się do rozmów czy prostych wyborów fabularnych. Gracz będzie mógł zatrudniać bohaterów, zwalniać ich, zakładać rodziny, a nawet wychowywać dzieci. Możesz podejść i porozmawiać z każdym z nich w pełni udźwiękowionych rozmowach. Możesz się ożenić… to będzie wymagało trochę wysiłku, ale teoretycznie możesz poślubić ich wszystkich. Możesz mieć z nimi dzieci, możesz ich zatrudniać, możesz ich zwalniać. To po prostu świetna zabawa.

Z wypowiedzi Fultona wynika, że teoretycznie każdy z tysiąca NPC-ów może zostać partnerem gracza, choć wymaga to czasu i zaangażowania. Nie ujawniono jednak, jak dokładnie system ten będzie działał w praktyce i czy gra pozwoli na jednoczesne utrzymywanie wielu małżeństw, czy raczej będzie wymagać zakończenia jednej relacji przed rozpoczęciem kolejnej. Fable trafi na konsole Xbox Series X/S oraz komputery osobiste. Jeśli chodzi o termin premiery, wskazuje się na tegoroczną jesień.

