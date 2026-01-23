Zaloguj się lub Zarejestruj

Fable podnosi poprzeczkę. Tysiąc NPC-ów gotowych na ślub

Patrycja Pietrowska
2026/01/23 09:00
4
0

Albion pełen potencjalnych małżonków.

Nowa odsłona Fable pokazuje, że Playground Games stawia na głęboką symulację świata i relacji społecznych. Odświeżony Albion ma zachować humorystyczny ton serii, oferować rozbudowane decyzje fabularne oraz malownicze lokacje. Twórcy potwierdzili również, że w grze pojawi się tysiąc unikalnych, ręcznie przygotowanych postaci niezależnych, z którymi gracz może wchodzić w bezpośrednie interakcje.

Fable
Fable

Tysiąc unikalnych NPC-ów w Fable. Playground Games ujawnia szczegóły

Początkowo zespół rozważał wykorzystanie generowania proceduralnego, jednak pomysł szybko porzucono. Jak wyjaśnił Ralph Fulton, deweloperzy uznali, że chcą stworzyć każdego bohatera od podstaw. Dotyczy to nie tylko wyglądu czy imienia, ale także cech osobowości, światopoglądu moralnego, miejsca pracy, zamieszkania oraz relacji rodzinnych.

Tak rozbudowane podejście sprawia, że świat gry ma reagować na decyzje gracza w bardziej naturalny sposób. Każdy NPC będzie posiadał w pełni udźwiękowione dialogi, co ma dodatkowo wzmacniać wrażenie obcowania z żywym społeczeństwem. Twórcy podkreślają, że relacje nie ograniczają się do rozmów czy prostych wyborów fabularnych. Gracz będzie mógł zatrudniać bohaterów, zwalniać ich, zakładać rodziny, a nawet wychowywać dzieci.

Możesz podejść i porozmawiać z każdym z nich w pełni udźwiękowionych rozmowach. Możesz się ożenić… to będzie wymagało trochę wysiłku, ale teoretycznie możesz poślubić ich wszystkich. Możesz mieć z nimi dzieci, możesz ich zatrudniać, możesz ich zwalniać. To po prostu świetna zabawa.

GramTV przedstawia:

Z wypowiedzi Fultona wynika, że teoretycznie każdy z tysiąca NPC-ów może zostać partnerem gracza, choć wymaga to czasu i zaangażowania. Nie ujawniono jednak, jak dokładnie system ten będzie działał w praktyce i czy gra pozwoli na jednoczesne utrzymywanie wielu małżeństw, czy raczej będzie wymagać zakończenia jednej relacji przed rozpoczęciem kolejnej.

Fable trafi na konsole Xbox Series X/S oraz komputery osobiste. Jeśli chodzi o termin premiery, wskazuje się na tegoroczną jesień.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/fable-has-1-000-handcrafted-npcs-and-you-can-apparently-marry-every-single-one-of-them/

Tagi:

News
Microsoft
RPG
Playground Games
Fable
fantasy
Xbox
Xbox Series X
Xbox Series S
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
4
Niakadan
Gramowicz
Dzisiaj 15:57
szczurek79 napisał:

Fable trafi też na PS5, jest oficjalnie PS5 ujęte na trailerze.

Oni nie oglądają do końca traileru bo po co zobaczą tylko kawałek napiszą i wywalone 

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:37

Ten tekst jest trochę niespójny. Nie mówimy o bohaterach tylko o NPC. Nie wiem skąd się tam wzięło "bohaterów". 

To "1000 ręcznie zrobionych NPC" mnie martwi. Co jeżeli zacznę mordować? Po prostu wybiję świat gry? Czy może gra ich zastąpi generycznymi? Czy może magicznie wrócą do życia? Ciekaw jestem jak do tego podeszli. Bo mam nadzieje że mogę być psycholem jak w jedynce.

To że każdego można poślubić to norma w tej serii. Realnie jeżeli by chcieli mi zaimponować to gra musiałaby wymagać ode mnie tworzenia długoterminowej relacji by to zrobić. A jeszcze lepiej by było gdyby NPC mieli swoje preferencje itp. 

Coś co np. CP robi w małym stopniu. Możesz zostać odrzucony przez Panam bo ta nie wiąże się z kobietami z Judy znowu nie wiąże się z mężczyznami. No i w drugą stronę River jest hetero i nie zwiąże się z mężczyzną a Kerry nie zwiąże się z kobietą bo preferuje mężczyzn. 

W Fable normalnie mogłem zrobić parę emotek, dać parę prezentów i moglem założyć pierścionek co było komiczne. Wolałbym mniej opcji ale bardziej złożonych. Chyba że wykombinowali jak to zrobić w skali.

Ale żeby nie było - sama obecność generycznego mechanizmu już jest dla mnie dużym plusem. Bo po prostu lubię takie rzeczy. 

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 10:43

1000 NPC gotowych na ślub:

"- Cześć! - Cześć! - Wyjdziesz za mnie? - OK"




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112