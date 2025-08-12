Kontrowersje wokół nowej postaci w One Piece. Aktorka atakowana za zmianę wyglądu lubianej przez fanów bohaterki

Jedna z gwiazda serialu postanowiła stanąć w obronie swojej koleżanki z planu.

Rob Colletti, odtwórca roli Wapola w drugim sezonie One Piece, publicznie stanął w obronie postaci Nefertari Vivi, czyli Miss Wednesday, granej przez Chandran. Brytyjska aktorka pochodzenia indyjskiego stała się celem fali ataków w mediach społecznościowych po premierze zwiastuna. Colletti, który dołączył do obsady w ramach adaptacji wątku „Drum Island”, opublikował obszerne oświadczenie w swoich relacjach na Instagramie, potępiając obraźliwe komentarze kierowane w stronę Chandran.

Niedawno Netflix opublikował pierwszy zwiastun drugiego sezonu One Piece, który prezentował nowych bohaterów. Wśród nich znalazła się jedna z ulubienic fanów, Miss Wednesday, w którą w serialu wciela się Charithry Chandran. Casting już wcześniej wywołał sporo kontrowersji, ale dopiero teraz niektórzy widzowie postanowili bezpośrednio zaatakować aktorkę w mediach społecznościowych.

Dla tych, którzy nie potrafią spojrzeć poza swoje rasistowskie i pełne nienawiści uprzedzenia – Charithra daje ZACHWYCAJĄCY występ. Taki, który będzie rezonował w fandomie One Piece na zawsze. Ona nie jest tylko dobra w tym serialu, ona jest WYJĄTKOWA. Co jeszcze ważniejsze, Charithra jest jedną z najmilszych, najbardziej hojnych osób, jakie miałem zaszczyt poznać i zaprzyjaźnić się z nimi. Uosabia WSZYSTKO, co bohaterowie One Piece mają w sobie, i mamy OGROMNE szczęście, że pomaga nam opowiadać tę historię – napisał.

Dodał również, że Chandran nie tylko idealnie pasuje do roli Vivi, ale i swoim talentem zapisze się w historii serialu.

Porozmawiajmy o faktach: Nefertari to imię egipskie. Gdzie leży Egipt? Na Bliskim Wschodzie. Królestwo Alabasta czerpie garściami z kultury Bliskiego Wschodu i Azji Południowej. A wy narzekacie, że aktorka wybrana do tej roli… nie jest biała?! Wiecie, jak absurdalnie to brzmi?! Reprezentacja ma znaczenie. Obsadzając Charithrę, nie „zmieniamy postaci”. Wręcz przeciwnie – oddajemy hołd wizji Ody – podkreślił Colletti.

Aktor odniósł się także do realiów świata przedstawionego w One Piece:

Charithra została osobiście wybrana przez Odę, który ma znacznie większą wiedzę i zrozumienie własnych postaci niż ktokolwiek inny, a już szczególnie ci pełni nienawiści, pozbawieni wyobraźni ludzie, którzy mają czelność wylewać mowę nienawiści na aktorkę, nie widząc nawet jej absolutnie niesamowitego występu w serialu – zaznaczył.

Colletti podkreślił, że to sam Eiichiro Oda, twórca One Piece, wybrał Chandran do roli:

To zdumiewające w najgorszy możliwy sposób, że pewne małe (ale zbyt głośne) grupy w fandomie One Piece potrafią zaakceptować gumowego pirata, lekarza-reinifera i gigantyczne mówiące ryby, ale nie potrafią znieść samej IDEI, że Nefertari Vivi mogłaby być grana przez kobietę, która nie jest biała – napisał aktor.

Colletti wierzy, że kreacja Chandran zainspiruje kolejne pokolenia młodych dziewcząt, które zasługują na to, by zobaczyć w serialu kogoś podobnego do siebie.

Powinniśmy WSZYSCY ŚWIĘTOWAĆ to, co Charithra wnosi do tego fandomu, bo serial jest LEPSZY dzięki niej! Jeśli to was nie przekonuje do ekscytacji, to znaczy, że źle rozumiecie istotę One Piece – ocenił.

Aktor podziękował też fanom, którzy przyjęli Chandran z szacunkiem i otwartością. Jednocześnie skrytykował osoby atakujące aktorkę.

Jeżeli wasze zawieszenie niewiary wytrzymuje owoce diabelskie, gigantyczne morskie potwory, ślimaki zamieniające się w telefony i całą tę cudowną, pełną wyobraźni magię, jaką Oda stworzył dla WSZYSTKICH ludzi na tym pięknym świecie, a kruszy się na widok wiernej reprezentacji WYMYŚLONEJ POSTACI w aktorskiej wersji RYSUNKOWEJ HISTORII… problemem nie jest obsada, tylko wy. To zachowanie jest ignorancją, wstydem i powinniście się wstydzić – napisał.

Sama Chandran nie zabrała głosu w sprawie fali krytyki, ale na Instagramie pokazała liczne obraźliwe komentarze, opatrując je podpisem: “Bardzo dziękuję za całe wasze wsparcie”.

Oprócz Chandran i Collettiego do serialu w 2. sezonie dołączyli: Sendhil Ramamurthy (Nefertari Cobra), Katey Sagal (Dr. Kureha), Mark Harelik (Dr. Hiriluk), Daniel Lasker (Mr. 9), Camrus Johnson (Mr. 5), Jazzara Jaslyn (Miss Valentine), David Dastmalchian (Mr. 3), Werner Coetser (Dorry), Brendan Murray (Brogy), Clive Russell (Crocus), Callum Kerr (Smoker), Julia Rehwald (Tashigi), Ty Keogh (Dalton), Joe Manganiello (Mr. 0), Lera Abova (Miss All-Sunday) oraz Rigo Sanchez (Dragon), Yonda Thomas (Igaram), James Hiroyuki Liao (Ipponmatsu), Sophia Anne Caruso (Miss Goldenweek), Mark Penwill (Chess) i Anton David Jeftha (K.M.).