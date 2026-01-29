Eric Barone o „błędzie” z 2021 roku. Prace nad Haunted Chocolatier trwają, ale na premierę poczekamy

Eric Barone, znany szerzej jako ConcernedApe, opublikował nową aktualizację dotyczącą swoich planów.

Głównym powodem do refleksji Barone'a jest fakt, że Haunted Chocolatier zostało oficjalnie pokazane światu już w 2021 roku. Od tamtej pory minęły ponad cztery lata, a gra wciąż wydaje się odległa. Barone przyznaje, że choć miał wtedy swoje powody, by podzielić się projektem, dzisiaj uważa tę decyzję za zbyt pospieszną. Haunted Chocolatier – mit o „porzuceniu” gry i techniczne bariery W swoim wpisie deweloper postanowił rozwiać kilka teorii, które zaczęły krążyć w sieci w związku z nieustannym rozwijaniem Stardew Valley (w tym nadchodzącej wersji 1.7). Barone kategorycznie zaprzeczył, jakoby miał porzucić Haunted Chocolatier lub planował wcielić ten projekt do swojej pierwszej gry jako kolejną aktualizację.

Twórca podkreślił, że obie gry powstają na zupełnie innych silnikach. Nie ma technicznej możliwości prostego „skopiowania” zawartości z HC do SV. Z kolei ciągłe wracanie do Stardew Valley nie wynika z problemów przy nowym tytule czy artystycznego wypalenia. Wynika to po prostu z faktu, że Barone wciąż ma pomysły na rozwój swojego hitu, który cieszy się niesłabnącą popularnością.

W sieci pojawiły się plotki sugerujące, że Haunted Chocolatier zadebiutuje najwcześniej w 2030 roku. ConcernedApe zdementował te doniesienia, wyjaśniając, że wspomniany przez niego wcześniej „pięcioletni okres” był jedynie luźnym szacunkiem mającym na celu uniknięcie podawania konkretnej daty. Barone słynie z tego, że nie publikuje gier, dopóki nie uzna ich za w pełni gotowe i dopracowane pod każdym względem. Fani serii zdają się to rozumieć – większość komentarzy pod aktualizacją to głosy wsparcia i zachęty do pracy we własnym tempie. Warto przypomnieć, że data premiery Haunted Chocolatier nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona. Tytuł jest tworzony z myślą o PC, jednak lista pozostałych platform nie jest na ten moment potwierdzona.