Kolejne 3 gry dostępne w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Doceniony polski tytuł w ostatniej ofercie na styczeń

To już ostatnia oferta w ramach Amazon Luna w tym miesiącu.

Końcówka stycznia w Amazon Luna (dawnym Prime Gaming) oferuje trzy ostatnie gry na ten miesiąc. Subskrybenci usługi mogą od dziś dorzucić do swojej biblioteki kolejne produkcje, a w całym styczniu Amazon rozdał łącznie dziesięć tytułów.

Najgłośniejszym punktem finałowego zestawu jest bez wątpienia Elderborn, czyli pierwszoosobowy slasher od polskiego studia Hyperstrange. Gra stawia na brutalną walkę wręcz, mroczny klimat dark fantasy i wyraźne inspiracje klasycznymi produkcjami akcji oraz soulslike’ami. Gracz wciela się w wojownika, który przemierza ponure lokacje i mierzy się z potężnymi przeciwnikami, próbując położyć kres zagrożeniu ze strony tajemniczej Złotej Armii. Produkcja zebrała bardzo dobre opinie społeczności, co potwierdzają bardzo pozytywne recenzje na Steamie, sięgające 88%. Elderborn dostępny jest do odebrania w wersji na platformę GOG.

Drugą propozycją jest Al Qadim The Genie’s Curse, klasyczna gra przygodowo RPG z 1994 roku, osadzona w świecie inspirowanym baśniami Bliskiego Wschodu. Tytuł łączy elementy przygody, eksploracji i zręcznościowej walki, oferując wyprawę w klimacie starej szkoły fantasy. Ten tytuł również można przypisać do konta na GOG.

Zestaw zamyka Technotopia, czyli karciana gra strategiczna, w której gracz wciela się w sztuczną inteligencję odpowiedzialną za stworzenie idealnego miasta. Rozgrywka opiera się na budowaniu dzielnic, zarządzaniu potrzebami różnych grup społecznych i ciągłym balansowaniu interesów, które rzadko idą ze sobą w parze. Technotopia dostępna jest do odebrania poprzez aplikację Amazon Games.

Amazon Luna – oferta gier na styczeń 2026