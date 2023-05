Nowa wersja kontrolera Backbone PlayStation Edition One na Androida jest już dostępna. Kontroler mobilny przenosi estetykę DualSense firmy Sony na telefony z systemem Android.

Backbone One — PlayStation Edition, to mobilny kontroler do gier, którego premiera odbyła się w lipcu 2022 r. Jednak w tamtym czasie dostępna była tylko wersja kompatybilna z iOS. Teraz także użytkownicy Androida mogą skorzystać z dobrodziejstw tego kontrolera i podobnie jak w przypadku smartfonów z jabłuszkiem trzeba za niego zapłacić 99 dolarów.

Kontroler Backbone z wersją dla Androida jeszcze przed PlayStation Showcase

Przy okazji aplikacja Backbone na urządzenia z Androidem otrzymuje aktualizację. Warto przypomnieć, że aplikacja Backbone służy jako centrum wielu gier mobilnych i usług gier w chmurze, które obsługują to urządzenie. Aktualizacja umożliwia użytkownikom systemu Android dostosowanie interfejsu aplikacji, aby bardziej przypominał interfejs konsoli PlayStation i dodaje opcję wyróżniania wiadomości i gier związanych z PlayStation.