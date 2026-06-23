Konsolowi mają gorzej. Serwery zapomnianej gry z serii Battlefield zamknięte

Dotknięci tym faktem zostali gracze konsolowi. To dla nich sieciowe wojaże w jednej z gier cyklu Battlefield dobiegły już końca.

Serwery Battlefield Hardline na konsolach wyłączone

O tym, że Electronic Arts nosi się z zamiarami zamknięcia serwerów Battlefield Hardline, wiadomo było już od końcówki marca. Dlatego też już miesiąc temu, tj. 22 maja, wspomniana produkcja została usunięta ze sklepów na PlayStation 4 i Xbox One. Od tego momentu nie dało się już kupić ani podstawowej wersji, ani żadnego z dodatków. Grać mogli więc jedynie ci, którzy swoje egzemplarze nabyli wcześniej. Ale i dla nich były to ostatnie chwile bycia online. Wieczorem 22 czerwca Battlefield Hardline w wersji na PS4 i XONE oficjalnie trafiło na cyfrowy cmentarz – to znaczy, trafiło w kwestii gry sieciowej. Nadal możliwa jest jednak zabawa w trybie dla jednego gracza, chociaż wiadomo, że to nie ona jest creme de la creme jeżeli chodzi o serię BF.