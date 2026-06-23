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Konsolowi mają gorzej. Serwery zapomnianej gry z serii Battlefield zamknięte

Maciej Petryszyn
2026/06/23 19:15
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Electronic Arts nie rzuca słów na wiatr – przynajmniej nie w tej kwestii. Serwery, których zamknięcie zapowiedziano wiele miesięcy temu, zostały zamknięte.

Dotknięci tym faktem zostali gracze konsolowi. To dla nich sieciowe wojaże w jednej z gier cyklu Battlefield dobiegły już końca.

Battlefield Hardline
Battlefield Hardline

Serwery Battlefield Hardline na konsolach wyłączone

O tym, że Electronic Arts nosi się z zamiarami zamknięcia serwerów Battlefield Hardline, wiadomo było już od końcówki marca. Dlatego też już miesiąc temu, tj. 22 maja, wspomniana produkcja została usunięta ze sklepów na PlayStation 4 i Xbox One. Od tego momentu nie dało się już kupić ani podstawowej wersji, ani żadnego z dodatków. Grać mogli więc jedynie ci, którzy swoje egzemplarze nabyli wcześniej. Ale i dla nich były to ostatnie chwile bycia online. Wieczorem 22 czerwca Battlefield Hardline w wersji na PS4 i XONE oficjalnie trafiło na cyfrowy cmentarz – to znaczy, trafiło w kwestii gry sieciowej. Nadal możliwa jest jednak zabawa w trybie dla jednego gracza, chociaż wiadomo, że to nie ona jest creme de la creme jeżeli chodzi o serię BF.

GramTV przedstawia:

Battlefield Hardline było pierwszą i jednocześnie ostatnią odsłoną wojennego cyklu od EA stworzoną przez Visceral Games. Produkcja trafiła na rynek w 2015 roku i pod względem założeń mocno odbiegała od wcześniejszych części tworzonych przez DICE. Zamiast klasycznych starć w wojennych realiach, otrzymaliśmy swoistą wariację na temat zabawy w policjantów i złodziei, która na dodatek nie traktowała siebie zbyt poważnie. Już pierwsze tygodnie były pełne kręcenia nosem weteranów serii, a gdy półtora roku później swoją premierę miało Battlefield 1, Hardline w wielu domach poszło zwyczajnie w odstawkę, utrzymując przy sobie tylko największych zapaleńców.

Co istotne, wspomniane zamknięcie serwerów tyczy się tylko społeczności PlayStation 4 oraz Xbox One. Tymczasem posiadacze komputerów osobisty, jak mogli grać w trybach sieciowych, tak będą mogli, przynajmniej na razie, robić to dalej.

Źródło:https://insider-gaming.com/ea-shut-down-servers-for-underrated-battlefield/

Tagi:

News
Electronic Arts
Xbox One
EA
PlayStation 4
multiplayer
Visceral Games
Battlefield
Battlefield Hardline
serwery
zamknięcie
Visceral
zamknięcie serwerów
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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