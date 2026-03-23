EA usuwa kolejną grę i wyłącza serwery. Tym razem ofiarą padła seria Battlefield

Ta odsłona serii Battlefield nie będzie już grywalna po sieci dla niektórych graczy.

Electronic Arts podjęło decyzję o zakończeniu wsparcia dla Battlefield Hardline na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Produkcja, która zadebiutowała w 2015 roku, wkrótce zniknie z cyfrowych sklepów, a niedługo później utraci także funkcje sieciowe na tych platformach.

Battlefield Hardline – Electronic Arts usuwa grę ze sprzedaży i wyłącza serwery na konsolach

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, od 22 maja 2026 roku tytuł nie będzie już dostępny do zakupu w cyfrowej dystrybucji na wymienionych konsolach. Oznacza to również wycofanie wszystkich dodatków i rozszerzeń. Miesiąc później, 22 czerwca 2026 roku, zakończone zostanie wsparcie dla trybów online, co też oznacza całkowite wyłączenie serwerów gry.