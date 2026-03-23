Zaloguj się lub Zarejestruj

EA usuwa kolejną grę i wyłącza serwery. Tym razem ofiarą padła seria Battlefield

Radosław Krajewski
2026/03/23 17:55
0
0

Ta odsłona serii Battlefield nie będzie już grywalna po sieci dla niektórych graczy.

Electronic Arts podjęło decyzję o zakończeniu wsparcia dla Battlefield Hardline na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Produkcja, która zadebiutowała w 2015 roku, wkrótce zniknie z cyfrowych sklepów, a niedługo później utraci także funkcje sieciowe na tych platformach.

Battlefield Hardline
Brak

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, od 22 maja 2026 roku tytuł nie będzie już dostępny do zakupu w cyfrowej dystrybucji na wymienionych konsolach. Oznacza to również wycofanie wszystkich dodatków i rozszerzeń. Miesiąc później, 22 czerwca 2026 roku, zakończone zostanie wsparcie dla trybów online, co też oznacza całkowite wyłączenie serwerów gry.

W piątek, 22 maja, Battlefield Hardline na Xbox One oraz PlayStation 4 zostanie usunięty z cyfrowych sklepów i nie będzie już możliwości zakupu gry ani powiązanych z nią dodatków.

Usługi sieciowe na tych platformach zakończą się w poniedziałek, 22 czerwca. Chociaż Hardline nie będzie już oferował funkcji online na Xbox One i PlayStation 4, gracze posiadający grę nadal będą mogli korzystać z trybu dla jednego gracza – czytamy w oficjalnym komunikacie.

GramTV przedstawia:

Decyzja nie obejmuje wersji pecetowej. Electronic Arts potwierdziło, że gra pozostanie dostępna na PC zarówno w sprzedaży, jak i pod względem funkcjonalności sieciowej. Oznacza to, że gracze na komputerach osobistych nadal będą mogli korzystać z pełni zawartości.

Dzisiejsza aktualizacja nie wpływa na wersję PC. Battlefield Hardline na komputerach osobistych pozostanie dostępny, w tym także jego usługi online – zapewniają twórcy.

Wczytywanie ramki mediów.

Battlefield Hardline zadebiutowało w marcu 2015 roku na konsolach PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One oraz PC. W pierwszym tygodniu od premiery gra sprzedała się w liczbie ponad miliona egzemplarzy, a łączny wynik przekroczył 8 milionów kopii.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-hardline-ending-support-for-ps4-and-xbox-one-soon/

Tagi:

News
Electronic Arts
Xbox One
EA
PS4
PlayStation 4
multiplayer
FPS
strzelanka
Battlefield
Battlefield Hardline
serwery
zamknięcie
Xbox
wyłączenie serwerów
gra wieloosobowa
zamknięcie serwerów
Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112