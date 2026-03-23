EA usuwa kolejną grę i wyłącza serwery. Tym razem ofiarą padła seria Battlefield

Ta odsłona serii Battlefield nie będzie już grywalna po sieci dla niektórych graczy.
Electronic Arts podjęło decyzję o zakończeniu wsparcia dla Battlefield Hardline na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Produkcja, która zadebiutowała w 2015 roku, wkrótce zniknie z cyfrowych sklepów, a niedługo później utraci także funkcje sieciowe na tych platformach.
Battlefield Hardline – Electronic Arts usuwa grę ze sprzedaży i wyłącza serwery na konsolach
Zgodnie z oficjalnym komunikatem, od 22 maja 2026 roku tytuł nie będzie już dostępny do zakupu w cyfrowej dystrybucji na wymienionych konsolach. Oznacza to również wycofanie wszystkich dodatków i rozszerzeń. Miesiąc później, 22 czerwca 2026 roku, zakończone zostanie wsparcie dla trybów online, co też oznacza całkowite wyłączenie serwerów gry.
W piątek, 22 maja, Battlefield Hardline na Xbox One oraz PlayStation 4 zostanie usunięty z cyfrowych sklepów i nie będzie już możliwości zakupu gry ani powiązanych z nią dodatków.
Usługi sieciowe na tych platformach zakończą się w poniedziałek, 22 czerwca. Chociaż Hardline nie będzie już oferował funkcji online na Xbox One i PlayStation 4, gracze posiadający grę nadal będą mogli korzystać z trybu dla jednego gracza – czytamy w oficjalnym komunikacie.
GramTV przedstawia:
Decyzja nie obejmuje wersji pecetowej. Electronic Arts potwierdziło, że gra pozostanie dostępna na PC zarówno w sprzedaży, jak i pod względem funkcjonalności sieciowej. Oznacza to, że gracze na komputerach osobistych nadal będą mogli korzystać z pełni zawartości.
Wczytywanie ramki mediów.
Battlefield Hardline zadebiutowało w marcu 2015 roku na konsolach PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One oraz PC. W pierwszym tygodniu od premiery gra sprzedała się w liczbie ponad miliona egzemplarzy, a łączny wynik przekroczył 8 milionów kopii.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!