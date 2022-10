Konsolowa wersja Humankind opóźniona. Twórcy nie ujawnili nowej daty premiery

Na koniec przypomnijmy, że Humankind zadebiutowało na rynku w sierpniu ubiegłego roku. Produkcja Amplitude Studios dostępna jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji Amplitude Studios, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Humankind – nic co ludzkie, nie jest mi obce.

Wczytywanie ramki mediów.