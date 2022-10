KONKURS! Zgarnij figurkę z edycji kolekcjonerskiej gry Gotham Knights!

Tym razem Mroczny Rycerz nie obroni Gotham City… co innego Gotham Knights! Z okazji premiery gry Gotham Knighs na PlayStation 5, Xbox Series X oraz PC zachęcamy do wzięciu udziału w wyjątkowym konkursie. Do zgarnięcia są m.in.:

Unikalna figurka z edycji kolekcjonerskiej gry Gotham Knights .

. Gra karciana Pojedynek Superbohaterów DC Universe.

Karty do gry z bohaterami gry Gotham Knights.

Wizualizację nagród możecie znaleźć poniżej:

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w naszym konkursie?

Wystarczy, że przygotujecie pracę graficzną (może to być rysunek, szkic, praca wykonana w programach graficznych) w formacie .jpg lub png. prezentującą ulubionego bohatera lub złoczyńcę z gry Gotham Knights! Praca musi być wykonana własnoręcznie bez wykorzystywania dostępnych assetów (screeny z gry, wcześniej publikowane grafiki etc.). Swoje zgłoszenia wysyłajcie pod adres konkurs@gram.pl z dopiskiem “Konkurs Gotham Knights”. Świetnie byłoby również, gdybyście do swoich prac dołączali imię i nazwisko (lub też ksywkę) – pomogą nam w późniejszym prezentowaniu zwycięzców przy ogłoszeniu wyników. Najciekawsze, najbardziej pomysłowe, najlepsze i najbardziej estetycznie wykonane prace zgarniają nagrody. Jest o co walczyć!

Do kiedy przyjmujemy zgłoszenia w konkursie?

Na nadsyłanie prac macie czas do 4. listopada 2022 r. do godziny 23:59. Listę zwycięzców wraz z galerią najciekawszych prac zaprezentujemy do dnia 10. listopada 2023 r.. Więcej szczegółów na temat nagród oraz regulamin znajdziecie tutaj!