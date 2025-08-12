Konkurenta Diablo 4 i Path of Exile 2 czeka przełomowy moment. Najważniejszy sezon w historii Last Epoch zbliża się wielkimi krokami

Eleventh Hour Games rozpoczęło „Hype Week” trzeciego sezonu Last Epoch, który ma szczególne znaczenie po niedawnym przejęciu studia przez Krafton. Pierwszy wpis deweloperów poświęcono mechanice Primal Hunt, czyli nowym, losowym spotkaniom w świecie gry.

Last Epoch – czym jest Primal Hunt

Podczas rozgrywki gracze natrafią na szczeliny prowadzące do specjalnych lokacji pełnych wrogów, gdzie finałem jest walka z bestią. Po zwycięstwie wybierzemy jedno z trzech piskląt, co zapoczątkuje ewolucję rodu potworów opartą o wybraną cechę. Kolejne szczeliny będą kontynuować tę linię, a rozwój rodu wpłynie na wygląd przeciwników, ich umiejętności i nagrody.