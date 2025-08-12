Zaloguj się lub Zarejestruj

Konkurenta Diablo 4 i Path of Exile 2 czeka przełomowy moment. Najważniejszy sezon w historii Last Epoch zbliża się wielkimi krokami

Mikołaj Berlik
2025/08/12 14:00
Premiera Beneath Ancient Skies już 21 sierpnia.

Eleventh Hour Games rozpoczęło Hype Week” trzeciego sezonu Last Epoch, który ma szczególne znaczenie po niedawnym przejęciu studia przez Krafton. Pierwszy wpis deweloperów poświęcono mechanice Primal Hunt, czyli nowym, losowym spotkaniom w świecie gry.

Last Epoch

Last Epoch – czym jest Primal Hunt

Podczas rozgrywki gracze natrafią na szczeliny prowadzące do specjalnych lokacji pełnych wrogów, gdzie finałem jest walka z bestią. Po zwycięstwie wybierzemy jedno z trzech piskląt, co zapoczątkuje ewolucję rodu potworów opartą o wybraną cechę. Kolejne szczeliny będą kontynuować tę linię, a rozwój rodu wpłynie na wygląd przeciwników, ich umiejętności i nagrody.

W trakcie polowania zdobędziemy potężne pierwotne przedmioty w wersji unikatowej lub „wyniesionej” oraz specjalne materiały wymieniane u nowej postaci – Mistrza Łowów Skarvena. Wyniesione przedmioty zawierają unikalny afiks Tieru 8, a unikatowe oferują dodatkowe efekty i legendarny potencjał.

W sezonie 3 do gry Last Epoch trafi dodatek The Primal Hunt, który pozwoli ci kierować ewolucją własnymi rękami i zbierać wybrane przez siebie nagrody. Dzięki nowym, potężnym przedmiotom Primordial Items zyskasz jeszcze większe możliwości budowania postaci i lepsze bronie do walki z nadchodzącą Pustką.

Z niecierpliwością czekamy na to, aż wszyscy 21 sierpnia będą mogli zagrać w sezon 3: Beneath Ancient Skies i mamy nadzieję, że zobaczymy się jutro w drugim wpisie na blogu z serii Hype Week, w którym omówimy Ancient Era oraz nowo dodany rozdział 10 kampanii.

GramTV przedstawia:

Last Epoch jest dostępne wyłącznie na PC. Jakiś czas temu informowaliśmy o przejęciu projektu przez Krafton, co znacznie wpłynęło na przyszłość gry.

Źródło:https://forum.lastepoch.com/t/primal-hunt-coming-to-last-epoch-august-21st/78569

