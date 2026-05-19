Gears of War 4 z kanibalami i narkotykami? Tak wyglądał plan ojca serii

Wiemy to z samego źródła. Opowiedział o tym w swoim wpisie sam twórca serii, Cliff Bleszinski.

Gears of War 4 według Bleszinskiego

Mający polskie korzenie deweloper brał udział w powstaniu pierwszych trzech części Gears of War. Niemniej w 2012 roku opuścił on Epic Games, a sam cykl trafił pod skrzydła The Coalition. Kanadyjska ekipa tworzy go zresztą po dziś dzień. Okazuje się jednak, że pierwotny pomysł samego Bleszinskiego na Gears of War 4 różnił się od tego, co zostało wydane później. Jak się okazuje, 51-latek chciał, by jeszcze pod koniec Gears of War 3 Lambenci zostali zniszczeni, zaś Szarańcza, a raczej to, co jej zostało, zapadła w stan hibernacji. To oznaczało konieczność znalezienia nowego wroga, który nie byłby jednocześnie powtórką z dobrze znanego schematu. Pomysły były różne, ale nie wszystkim w Epic Games odpowiadała koncepcja wprowadzenia ludzkich oponentów.