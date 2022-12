Koniec walki Johnny’ego Deppa z Amber Heard. Aktorka podjęła „bardzo trudną decyzję”

Amber Heard napisała, że umowa daje jej „możliwość wyzwolenia się z czegoś, co próbowała opuścić ponad sześć lat temu”. Aktorka przyznała, że przyjęła warunki, które ją satysfakcjonują. Jednocześnie podkreśliła, że nie przyznaje się do winy i nie czuje, że ma jakiejkolwiek ograniczenia w zabieraniu dalszego głosu w tej sprawie.

Po długim namyśle podjęłam bardzo trudną decyzję, aby zakończyć sprawę o zniesławienie wytoczoną przeciwko mnie przez mojego byłego męża w Wirginii.

Ważne jest dla mnie, aby powiedzieć, że to nie ja to rozpoczęłam. Broniłam swojej prawdy, a czyniąc to, moje życie, jakie znałem, zostało zniszczone. Oczernianie, z jakim spotkałam się w mediach społecznościowych, jest wzmocnioną wersją sposobów, w jakie kobiety są represjonowane, kiedy podejmują się zabrać głos. Teraz wreszcie mam okazję uwolnić się z czegoś, z czego próbowałam odejść ponad sześć lat temu i na warunkach, na które mogę się zgodzić. Nie przyznałam się, to nie jest dokument przyznający się do winy. Nie mam żadnych ograniczeń ani knebli dotyczących moich wypowiedzi w przyszłości.

Podejmując tę ​​decyzję straciłem wiarę w amerykański system prawny, gdzie moje niechronione zeznania służyły jako rozrywka i pożywka dla mediów społecznościowych.