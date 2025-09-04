Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry’ego. Przyznała się do winy

Wkrótce miną dwa lata od tragicznej śmierci Matthew Perry’ego, aktora znanego przede wszystkim z roli Chandlera Binga w kultowym sitcomie Przyjaciele. Przypomnijmy, że Perry zmarł w październiku 2023 roku, a jego nagła śmierć wstrząsnęła fanami na całym świecie. Są nowe ustalenia w sprawie śmierci aktora – w sposób ewidentny wskazano udział osób trzecich.

Ketaminowa Królowa przyznała się do winy

Od samego początku śmierć aktora budziła kontrowersje. Toczący się proces w Los Angeles w sprawie śmierci Perry’ego miał więc na celu wyjaśnienie wszystkie okoliczności związane z jego zgonem i określić, kto ponosi odpowiedzialność prawną. W środę w sądzie stawiła się Jasveen Sangha, znana w mediach jako Ketaminowa Królowa. Sangha jest oskarżana m.in. o prowadzenie lokalu, w którym przechowywano narkotyki, oraz dystrybucję ketaminy – substancji, która doprowadziła do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.