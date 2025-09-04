Zaloguj się lub Zarejestruj

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry’ego. Przyznała się do winy

Jakub Piwoński
2025/09/04 15:20
Aktora nie ma z nami od 2023 roku.

Wkrótce miną dwa lata od tragicznej śmierci Matthew Perry’ego, aktora znanego przede wszystkim z roli Chandlera Binga w kultowym sitcomie Przyjaciele. Przypomnijmy, że Perry zmarł w październiku 2023 roku, a jego nagła śmierć wstrząsnęła fanami na całym świecie. Są nowe ustalenia w sprawie śmierci aktora – w sposób ewidentny wskazano udział osób trzecich.

Matthew Perry
Matthew Perry

Ketaminowa Królowa przyznała się do winy

Od samego początku śmierć aktora budziła kontrowersje. Toczący się proces w Los Angeles w sprawie śmierci Perry’ego miał więc na celu wyjaśnienie wszystkie okoliczności związane z jego zgonem i określić, kto ponosi odpowiedzialność prawną. W środę w sądzie stawiła się Jasveen Sangha, znana w mediach jako Ketaminowa Królowa. Sangha jest oskarżana m.in. o prowadzenie lokalu, w którym przechowywano narkotyki, oraz dystrybucję ketaminy – substancji, która doprowadziła do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

42-letnia kobieta przyznała się do winy w ramach ugody zawartej z prokuraturą federalną. Za współodpowiedzialność za śmierć Perry’ego grozi jej nawet 65 lat więzienia. Wyrok w jej sprawie ma zostać ogłoszony 10 grudnia tego roku.

Co ważne, to nie jedyna osoba oskarżona w związku ze śmiercią aktora. Na ławie oskarżonych zasiadają także cztery inne osoby, w tym dwaj lekarze, a wyroki w ich sprawach mają zapaść w ciągu najbliższych miesięcy. Decyzje sądu w najbliższych miesiącach pozwolą wyciągnąć konsekwencje wobec osób zamieszanych w dystrybucję narkotyków, które doprowadziły do tragicznego w skutkach zdarzenia.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 16:50

Narkotyki to złooooo.




