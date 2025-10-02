Sąd odrzucił pozew w sprawie okładki Nirvany Nevermind i nie jest to pierwszy raz

Sąd w USA stanął po stronie Nirvany, która została pozwana przez “dziecko” z okładki albumu Nevermind.

Jak podaje Billboard, sędzia Fernando M. Olguin odrzucił we wtorek 30 września pozew Eldena, stwierdzając, że zdjęcie “nie stanowi pornografii dziecięcej” i w żaden sposób nie spełnia definicji tego pojęcia w świetle prawa federalnego. Sędzie Olguin napisał w uzasadnieniu:

Federalny sąd w USA orzekł na korzyść członków zespołu Nirvana w głośnym procesie wytoczonym przez Spencera Eldena. Pozew złożył mężczyzna, który jako niemowlę został uwieczniony nago na okładce kultowego albumu Nevermind z 1991 roku.

Ani poza, ani punkt skupienia, ani sceneria, ani ogólny kontekst nie sugerują, że okładka przedstawia treści o charakterze seksualnym. To zdjęcie, najbardziej porównywalne do rodzinnej fotografii nagiego dziecka w kąpieli, jest zbyt niewystarczające, aby można je było uznać za pornografię dziecięcą.

W najnowszym orzeczeniu sędzia Olguin podkreślił także, że sam Elden przez lata korzystał z rozpoznawalności, jaką dała mu okładka, m.in. pozując do jej rekonstrukcji i czerpiąc z tego korzyści finansowe.

Działania powoda przez lata trudno pogodzić z jego twierdzeniem, że okładka stanowi pornografię dziecięcą i że poniósł przez nią poważne szkody.

Elden złożył pozew w 2021 roku przeciwko Nirvanie oraz spadkobiercom Kurta Cobaina, twierdząc, że okładka albumu stanowi świadome wytwarzanie, posiadanie i reklamowanie komercyjnej pornografii dziecięcej. Jego prawnicy argumentowali wówczas, że prawdziwa tożsamość Spencera i jego imię na zawsze związane są z komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym, którego doświadczył jako małoletni.

Sprawa była już wielokrotnie oddalana. W 2022 roku sędzia Olguin uznał, że Elden zbyt długo zwlekał z wniesieniem pozwu, przekraczając okres przedawnienia. Jednak rok później, w 2023 roku, sąd apelacyjny dziewiątego okręgu w USA przywrócił sprawę do ponownego rozpoznania. Sędziowie uznali wtedy, że publikacja okładki w ramach jubileuszowej reedycji Nevermind w 2021 roku mogła stanowić nową szkodę dla Eldena.