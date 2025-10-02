Sąd odrzucił pozew w sprawie okładki Nirvany Nevermind i nie jest to pierwszy raz

Sąd w USA stanął po stronie Nirvany, która została pozwana przez “dziecko” z okładki albumu Nevermind.
Federalny sąd w USA orzekł na korzyść członków zespołu Nirvana w głośnym procesie wytoczonym przez Spencera Eldena. Pozew złożył mężczyzna, który jako niemowlę został uwieczniony nago na okładce kultowego albumu Nevermind z 1991 roku.
Nirvana wygrywa proces ze Spencerem Eldenem
Jak podaje Billboard, sędzia Fernando M. Olguin odrzucił we wtorek 30 września pozew Eldena, stwierdzając, że zdjęcie “nie stanowi pornografii dziecięcej” i w żaden sposób nie spełnia definicji tego pojęcia w świetle prawa federalnego. Sędzie Olguin napisał w uzasadnieniu:
Ani poza, ani punkt skupienia, ani sceneria, ani ogólny kontekst nie sugerują, że okładka przedstawia treści o charakterze seksualnym. To zdjęcie, najbardziej porównywalne do rodzinnej fotografii nagiego dziecka w kąpieli, jest zbyt niewystarczające, aby można je było uznać za pornografię dziecięcą.
W najnowszym orzeczeniu sędzia Olguin podkreślił także, że sam Elden przez lata korzystał z rozpoznawalności, jaką dała mu okładka, m.in. pozując do jej rekonstrukcji i czerpiąc z tego korzyści finansowe.
Działania powoda przez lata trudno pogodzić z jego twierdzeniem, że okładka stanowi pornografię dziecięcą i że poniósł przez nią poważne szkody.
Elden złożył pozew w 2021 roku przeciwko Nirvanie oraz spadkobiercom Kurta Cobaina, twierdząc, że okładka albumu stanowi świadome wytwarzanie, posiadanie i reklamowanie komercyjnej pornografii dziecięcej. Jego prawnicy argumentowali wówczas, że prawdziwa tożsamość Spencera i jego imię na zawsze związane są z komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym, którego doświadczył jako małoletni.
Sprawa była już wielokrotnie oddalana. W 2022 roku sędzia Olguin uznał, że Elden zbyt długo zwlekał z wniesieniem pozwu, przekraczając okres przedawnienia. Jednak rok później, w 2023 roku, sąd apelacyjny dziewiątego okręgu w USA przywrócił sprawę do ponownego rozpoznania. Sędziowie uznali wtedy, że publikacja okładki w ramach jubileuszowej reedycji Nevermind w 2021 roku mogła stanowić nową szkodę dla Eldena.
GramTV przedstawia:
Były perkusista Nirvany, Dave Grohl, pytany w 2021 roku o sprawę, bagatelizował temat:
Jest w życiu o wiele więcej rzeczy, na które warto czekać, niż grzęznąć w takich kwestiach. Na szczęście nie ja muszę zajmować się papierkową robotą.
Grohl zasugerował również, że w przyszłości okładka mogłaby zostać zmieniona:
Mam wiele pomysłów, jak ją przerobić, ale zobaczymy, co się stanie. Na pewno wymyślimy coś dobrego.
Choć pozew został ponownie oddalony, prawdopodobne jest, że prawnicy Spencera Eldena spróbują jeszcze raz złożyć apelację, gdyż na przestrzeni lat działo się to kilkukrotnie.