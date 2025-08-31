Activision Blizzard pozywa prywatny serwer "Turtle WoW" za naruszenie praw autorskich

Activision Blizzard podejmuje rękawice wobec prywatnego serwera World of Warcraft.
Stało się to, co wielu graczy przewidywało od dawna. Activision Blizzard oficjalnie wytoczyło proces twórcom Turtle WoW, jednego z najpopularniejszych prywatnych serwerów World of Warcraft. W pozwie pojawiają się poważne zarzuty, obejmujące nie tylko naruszenie praw autorskich, ale także udział w działalności zorganizowanej przestępczości w ramach tzw. RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
udział w zorganizowanej działalności przestępczej oraz spisek w ramach RICO
Activision Blizzard w udostępnionych dokumentach nie przebiera w słowach:
Pozwani zbudowali cały swój biznes na szeroko zakrojonym, rażącym i trwającym naruszeniu własności intelektualnej Blizzarda.
Turtle WoW to prywatny serwer World of Warcraft, który oferuje własne, rozbudowane treści i wydarzenia, zachowując jednocześnie klimat klasycznej wersji gry. Wielu graczy porównuje go do pełnej modyfikacji, jak choćby w przypadku takich gier jak Skyrim, z tą różnicą, że WoW to wciąż ogromna, komercyjna marka generująca gigantyczne zyski od ponad dwóch dekad. Popularność serwera wzrosła między innymi dzięki dodatkom tworzonym przez społeczność, takim jak “Mysteries of Azeroth”, co przyciągnęło do niego tysiące graczy z całego świata.
Choć sprawa dopiero trafiła do sądu, eksperci branżowi przewidują, że Activision Blizzard ma mocne podstawy prawne, aby wygrać proces. Jeśli tak się stanie, Turtle WoW może zostać zamknięte, a twórcy mogą ponieść poważne konsekwencje finansowe i prawne.