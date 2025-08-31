Activision Blizzard pozywa prywatny serwer "Turtle WoW" za naruszenie praw autorskich

Stało się to, co wielu graczy przewidywało od dawna. Activision Blizzard oficjalnie wytoczyło proces twórcom Turtle WoW, jednego z najpopularniejszych prywatnych serwerów World of Warcraft. W pozwie pojawiają się poważne zarzuty, obejmujące nie tylko naruszenie praw autorskich, ale także udział w działalności zorganizowanej przestępczości w ramach tzw. RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

Activision Blizzard pozywa właścicieli prywatnego serwera Turtle WoW

Pozew złożony 29 sierpnia i udostępniony publicznie w serwisie Court Listener, obejmuje między innymi: