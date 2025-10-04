Raper Sean „Diddy” Combs skazany na 4 lata więzienia za handel ludźmi w celach seksualnych

Ta wiadomość zszokowała świat muzyki. Sean „Diddy” Combs, słynny producent muzyczny i założyciel wytwórni Bad Boy Records, został skazany na cztery lata więzienia za handel ludźmi w celach seksualnych i wymuszenia. Sędzia federalny Arun Subramanian orzekł też maksymalną grzywnę w wysokości 500 tysięcy dolarów oraz pięcioletni okres nadzoru po odbyciu kary.

Puff Daddy trafi za kratki

Wyrok kończy głośny proces, który wstrząsnął amerykańskim przemysłem muzycznym. Oskarżenia wobec Combsa narastały od końca 2023 roku, kiedy jego była partnerka Cassie Ventura złożyła pozew cywilny, oskarżając go o lata przemocy fizycznej i seksualnej. Sprawa otworzyła lawinę kolejnych zarzutów – w tym o zmuszanie kobiet do udziału w tzw. „freak-offach”, imprezach o charakterze seksualnym organizowanych pod wpływem narkotyków. Na HBO Max można obejrzeć serial dokumentalny o tej sprawie.