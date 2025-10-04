Raper Sean „Diddy” Combs skazany na 4 lata więzienia za handel ludźmi w celach seksualnych

Wyrok kończy głośny proces, który wstrząsnął amerykańskim przemysłem muzycznym.
Ta wiadomość zszokowała świat muzyki. Sean „Diddy” Combs, słynny producent muzyczny i założyciel wytwórni Bad Boy Records, został skazany na cztery lata więzienia za handel ludźmi w celach seksualnych i wymuszenia. Sędzia federalny Arun Subramanian orzekł też maksymalną grzywnę w wysokości 500 tysięcy dolarów oraz pięcioletni okres nadzoru po odbyciu kary.
Puff Daddy trafi za kratki
Wyrok kończy głośny proces, który wstrząsnął amerykańskim przemysłem muzycznym. Oskarżenia wobec Combsa narastały od końca 2023 roku, kiedy jego była partnerka Cassie Ventura złożyła pozew cywilny, oskarżając go o lata przemocy fizycznej i seksualnej. Sprawa otworzyła lawinę kolejnych zarzutów – w tym o zmuszanie kobiet do udziału w tzw. „freak-offach”, imprezach o charakterze seksualnym organizowanych pod wpływem narkotyków. Na HBO Max można obejrzeć serial dokumentalny o tej sprawie.
Podczas rozprawy obrona przedstawiała Combsa jako „wzorowego więźnia” i lidera społeczności afroamerykańskiej, jednak sędzia nie dał się przekonać. „Nadużyłeś władzy i kontroli nad życiem kobiet, które twierdziłeś, że kochasz” – powiedział Subramanian, dodając, że sąd „nie ma pewności, iż po zwolnieniu te przestępstwa nie zostaną popełnione ponownie”.
Combs w ostatnim słowie przeprosił swoje ofiary, mówiąc:
Czuję się obrzydliwy, zawstydzony i chory z powodu lat znęcania się, manipulacji i bólu, jaki wyrządziłem. Nie jestem kimś ponadprzeciętnym. Jestem po prostu człowiekiem. Proszę o szansę, by znów być liderem mojej społeczności.
Wyrok jest krótszy niż oczekiwali prokuratorzy (domagali się ponad 10 lat więzienia), ale surowszy niż chciała obrona. Prawnicy Combsa zapowiedzieli szybkie złożenie apelacji. Skazanie artysty, przez lata symbolu sukcesu i luksusu, może mieć poważne konsekwencje dla jego wizerunku i kariery. Jednogo możemy być pewni – Diddy tak szybko nie wróci na scenę.
