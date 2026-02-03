Honda HRC prezentuje barwy MotoGP na sezon 2026. W cieniu mocne spekulacje transferowe

Fabryczny zespół Hondy w MotoGP zaprezentował oficjalne malowanie motocykla na sezon 2026, w momencie gdy wokół japońskiego producenta narasta intensywna dyskusja dotycząca przyszłego składu zawodników.

HRC wchodzi w nowy sezon po wyraźnym odrodzeniu formy w 2025 roku. Honda sięgnęła po zwycięstwo w wyścigu Grand Prix dzięki satelickiemu zespołowi LCR, a do tego zanotowała trzy podia w suchych warunkach. Dwa z nich były dziełem zespołu fabrycznego, a autorem obu był mistrz świata z 2020 roku Joan Mir, który stanął na podium w Japonii i Malezji. Honda prezentuje barwy na sezon 2026 MotoGP Postępy Hondy w minionym sezonie pozwoliły wydostać się jej z dolnej części rankingu koncesji, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju projektu MotoGP. W sezonie 2026 fabryczny zespół wystawi niezmieniony skład, w którym ponownie pojadą Joan Mir i Luca Marini. Sezon 2026 będzie też drugim rokiem współpracy tytularnej Hondy z marką Castrol, która w 2025 roku zastąpiła wieloletniego partnera Repsol. Ta zmiana przyniosła radykalne odejście od klasycznej kolorystyki zespołu, a nowe barwy pozostają w dużej mierze niezmienione także na nadchodzący sezon.

Rok 2026 będzie jednocześnie ostatnim sezonem motocykla RC213V, ponieważ MotoGP wkracza w finałowy rok obowiązywania przepisów dla silników o pojemności 1000 cm3. Model RC213V zadebiutował w 2012 roku wraz z wprowadzeniem tej generacji regulacji i w latach 2013-2019 zdobył sześć tytułów mistrza świata z Markiem Marquezem. Od sezonu 2027 Honda wystartuje już na nowej konstrukcji RC214V, której nazwa zostanie zmieniona wraz z wejściem w życie nowych przepisów dla silników 850 cm3.

Honda szykuje się również na poważne przetasowania kadrowe w sezonie 2027. Ostatnio bardzo intensywnie mówi się o tym, że mistrz świata z 2021 roku Fabio Quartararo podpisał kontrakt z japońskim producentem. Francuz zaprzeczył co prawda, że jakakolwiek umowa została podpisana, ale potwierdził, że faktycznie rozmawia z Hondą, ale nie może zdradzić żadnych szczegółów w tym temacie. HRC już w ubiegłym roku znajdowało się w centrum spekulacji transferowych, gdy z zespołem łączeni byli m.in. Jorge Martin i Pedro Acosta, choć ostatecznie żaden z tych transferów nie doszedł do skutku. Dzięki wyraźnemu postępowi technicznemu Hondy było niemal pewne, że producent ten odegra kluczową rolę na rynku zawodników przed sezonem 2027. Skład zespołu LCR jest już zabezpieczony, bowiem Johann Zarco i Diogo Moreira podpisali długoterminowe umowy. Jeśli Quartararo faktycznie obejmie jedno miejsce w fabrycznym zespole, Mir i Marini staną przed bezpośrednią rywalizacją o drugą posadę na sezon 2027. Choć to Mir zapewnił Hondzie oba podia w 2025 roku, Marini imponował regularnością i analitycznym podejściem do rozwoju motocykla, co zyskało uznanie w japońskiej fabryce. Nie można jednak wykluczyć, że przy dużej liczbie głośnych nazwisk dostępnych na rynku, Honda zdecyduje się poszukać partnera dla Quartararo także poza obecnym składem.