Kolejna aktualizacja do Assetto Corsa EVO wprowadzi nowe BMW M2 oraz tor Watkins Glen

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/02/02 17:50
Nadchodząca aktualizacja 0.5 do Assetto Corsa EVO przyniesie długo wyczekiwany debiut BMW M2 generacji G87, a także legendarny tor Watkins Glen International.

Obecna generacja sportowego coupe BMW M2, która po raz pierwszy pojawiła się już w jednym z najwcześniejszych teaserów Assetto Corsa EVO, zostanie wreszcie oficjalnie dodana do symulatora w ramach aktualizacji oznaczonej numerem 0.5. Do tego dojdzie jeden z ciekawszych torów wyścigowych, a mianowicie Watkins Glen.

BMW M2
BMW M2

Nowy samochód i tor trafią do Assetto Corsa EVO

Model M2 G87 napędzany jest turbodoładowanym, rzędowym silnikiem sześciocylindrowym, który przekazuje moc na tylne koła. To podstawowy model z gamy M w aktualnej ofercie niemieckiego producenta. Samochód bazuje na skróconej platformie BMW Serii 3, dlatego nie należy mylić go ani z hatchbackiem Serii 1, ani z sedanem Serii 2. Jest to pełnoprawne, nastawione na kierowcę coupe. Dwuosobowe BMW M2 było już wcześniej widziane z pakietem M Performance i deweloperzy potwierdzili, że te elementy również trafią do gry. Jak pokazują opublikowane grafiki, pakiet obejmuje między innymi tylny spojler, alternatywne progi boczne oraz zmodyfikowane elementy przedniego nadwozia. Wersja zaprezentowana na udostępnionych materiałach to odmiana z manualną skrzynią biegów. W rzeczywistości dostępna jest również wersja automatyczna z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy.

GramTV przedstawia:

Na grafikach prezentujących BMW M2 samochód zaparkowany jest na torze Watkins Glen International, zlokalizowanym w stanie Nowy Jork. Obiekt był już obecny w Assetto Corsa Competizione, a jego pojawienie się w EVO zapowiadano po raz pierwszy ponad rok temu, początkowo w formie teasera, a później krótkiego ujęcia w zwiastunie.

Dokładna data premiery aktualizacji 0.5 nie została jeszcze ujawniona, jednak rozpoczęcie kampanii teaserowej sugeruje, że jej wydanie jest kwestią najbliższego czasu. Dla porównania, Toyota AE86 Sprinter Trueno została oficjalnie potwierdzona 17 stycznia 2026 roku.

Źródło:https://traxion.gg/assetto-corsa-evos-next-update-will-include-bmw-m2-watkins-glen/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

