Znamy gwiazdę okładki WWE 2K26. Gracze odtworzą jego największe walki

Podczas transmisji Royal Rumble na ESPN 2 ogłoszono, że CM Punk został gwiazdą okładki standardowego wydania WWE 2K26. Ruszyła już przedsprzedaż gry, a jej globalna premiera została wyznaczona na 13 marca.

CM Punk twarzą WWE 2K26. Legendarny wrestler wraca na okładkę po latach przerwy

Według wcześniejszych doniesień wrestler odegra również kluczową rolę w tegorocznej odsłonie trybu 2K Showcase. Gracze będą mogli odtworzyć najważniejsze walki z jego historii, a także zmierzyć się w pojedynkach, do których mogłoby dojść, gdyby nie rozstanie z WWE w 2014 roku.