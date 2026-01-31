Znamy gwiazdę okładki WWE 2K26. Gracze odtworzą jego największe walki

Podczas transmisji Royal Rumble na ESPN 2 ogłoszono, że CM Punk został gwiazdą okładki standardowego wydania WWE 2K26. Ruszyła już przedsprzedaż gry, a jej globalna premiera została wyznaczona na 13 marca.
CM Punk twarzą WWE 2K26. Legendarny wrestler wraca na okładkę po latach przerwy
Według wcześniejszych doniesień wrestler odegra również kluczową rolę w tegorocznej odsłonie trybu 2K Showcase. Gracze będą mogli odtworzyć najważniejsze walki z jego historii, a także zmierzyć się w pojedynkach, do których mogłoby dojść, gdyby nie rozstanie z WWE w 2014 roku.
Insider Gaming wskazuje także na nowości w systemie pojedynków. Wśród czterech trybów walk pojawi się Dumpster Match, a powrócą: Inferno Match, „I Quit” Match oraz 3 Stages of Hell. Do gry wróci również The Island, tym razem oparty na świeżej historii skupionej wokół trzech frakcji.
Standardowa edycja jest jedyną, na której okładce nie pojawi się Triple H. W droższych wariantach ma on zostać uwzględniony w różnej formie. Najwięcej dodatków ma zaoferować Monday Night War Edition, która prawdopodobnie będzie jednocześnie najdroższą opcją w sprzedaży.
WWE zapowiedziała ponadto, że pierwszy materiał prezentujący rozgrywkę zostanie pokazany 31 stycznia w trakcie wydarzenia Royal Rumble. Oznacza to, że w najbliższym czasie gracze powinni poznać więcej szczegółów dotyczących zmian w mechanice oraz zawartości nadchodzącej produkcji.
