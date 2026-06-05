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Gwiazda Top Gun: Maverick i Logana nie żyje. James Handy ofiarą morderstwa

Radosław Krajewski
2026/06/05 09:40
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Sprawca przyznał się już do winy.

James Handy, amerykański aktor znany między innymi z występów w filmach Top Gun: Maverick, Jumanji oraz Logan. Wolverine, nie żyje. Artysta zginął w środę, 3 czerwca, w wyniku ataku nożownika w dzielnicy Tarzana w Los Angeles. Miał 81 lat.

James Handy

James Handy został zabity przez syna partnerki

Według informacji przekazanych przez policję w Los Angeles, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie około godziny 9:30 rano. Osoba dzwoniąca na numer alarmowy miała powiedzieć: „Jestem synem człowieka, właśnie zabiłem człowieka grzechu”.

Po przybyciu na miejsce policjanci znaleźli Jamesa Handy'ego na podwórku przed domem. Aktor był nieprzytomny i miał ranę kłutą klatki piersiowej. Ratownicy przewieźli go do szpitala, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia.

Jak poinformował departament policji, podejrzany sam zatrzymał nadjeżdżających funkcjonariuszy i oświadczył, że to jego szukają. Śledczy ustalili, że mieszkał pod tym samym adresem wraz ze swoją matką, która była partnerką aktora.

W środę, 3 czerwca 2026 roku, około godziny 9:30 funkcjonariusze patrolu z rejonu West Valley odpowiedzieli na zgłoszenie dotyczące nieokreślonych problemów przy ulicy Erwin. Osoba dzwoniąca pod numer alarmowy powiedziała: „Jestem synem człowieka, właśnie zabiłem człowieka grzechu”. Po przybyciu na miejsce policjanci znaleźli 81 letniego Jamesa Handy'ego na przednim podwórku posesji. Był nieprzytomny i miał ranę kłutą klatki piersiowej. Ofiara została przewieziona do lokalnego szpitala przez ratowników straży pożarnej Los Angeles, gdzie stwierdzono jej zgon. Podejrzany zatrzymał nadjeżdżających funkcjonariuszy i powiedział im, że to jego szukają. Mężczyzna mieszkał pod tym adresem wraz ze swoją matką, będącą partnerką ofiary.

Policja podkreśla, że wszystko wskazuje na odosobniony incydent i obecnie nie istnieje zagrożenie dla mieszkańców okolicy:

Detektywi są przekonani, że był to odosobniony incydent i obecnie nic nie wskazuje na zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

GramTV przedstawia:

W związku ze sprawą zatrzymano 44-letniego Michaela Gledhilla, syna partnerki aktora. Mężczyzna został oskarżony o morderstwo i osadzony w więzieniu Van Nuys. Kaucję ustalono na 2 miliony dolarów.

Śmierć Jamesa Handy'ego potwierdził również jego przedstawiciel:

Z ogromnym smutkiem mogę potwierdzić, że mężczyzną zaatakowanym i zabitym w środę w Tarzanie był aktor James Handy.

Handy przez blisko pięć dekad pojawiał się w filmach i serialach telewizyjnych. W 2022 roku wystąpił jako barman w Top Gun: Maverick. W filmie Logan zagrał lekarza opiekującego się bohaterem granym przez Hugh Jackmana. W Jumanji wcielił się w eksterminatora, a w Arachnofobii zagrał postać Miltona Briggsa.

Na swoim koncie miał również role w takich produkcjach jak The Rocketeer, Brighton Beach Memoirs, The Verdict czy K-9. W telewizji widzowie mogli oglądać go między innymi jako Arthura Devlina w ośmiu odcinkach serialu Alias. Występował także w Melrose Place i NYPD Blue.

Źródło:https://variety.com/2026/film/news/james-handy-dead-top-gun-maverick-1236767486/

Tagi:

Popkultura
filmy
aktor
śmierć
Top Gun: Maverick
morderstwo
Logan: Wolverine
nie żyje
James Handy
Radosław Krajewski

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