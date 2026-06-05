Gwiazda Top Gun: Maverick i Logana nie żyje. James Handy ofiarą morderstwa

Sprawca przyznał się już do winy.

James Handy, amerykański aktor znany między innymi z występów w filmach Top Gun: Maverick, Jumanji oraz Logan. Wolverine, nie żyje. Artysta zginął w środę, 3 czerwca, w wyniku ataku nożownika w dzielnicy Tarzana w Los Angeles. Miał 81 lat. James Handy został zabity przez syna partnerki Według informacji przekazanych przez policję w Los Angeles, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie około godziny 9:30 rano. Osoba dzwoniąca na numer alarmowy miała powiedzieć: „Jestem synem człowieka, właśnie zabiłem człowieka grzechu”.

Po przybyciu na miejsce policjanci znaleźli Jamesa Handy'ego na podwórku przed domem. Aktor był nieprzytomny i miał ranę kłutą klatki piersiowej. Ratownicy przewieźli go do szpitala, jednak lekarzom nie udało się uratować jego życia. Jak poinformował departament policji, podejrzany sam zatrzymał nadjeżdżających funkcjonariuszy i oświadczył, że to jego szukają. Śledczy ustalili, że mieszkał pod tym samym adresem wraz ze swoją matką, która była partnerką aktora. W środę, 3 czerwca 2026 roku, około godziny 9:30 funkcjonariusze patrolu z rejonu West Valley odpowiedzieli na zgłoszenie dotyczące nieokreślonych problemów przy ulicy Erwin. Osoba dzwoniąca pod numer alarmowy powiedziała: „Jestem synem człowieka, właśnie zabiłem człowieka grzechu”. Po przybyciu na miejsce policjanci znaleźli 81 letniego Jamesa Handy'ego na przednim podwórku posesji. Był nieprzytomny i miał ranę kłutą klatki piersiowej. Ofiara została przewieziona do lokalnego szpitala przez ratowników straży pożarnej Los Angeles, gdzie stwierdzono jej zgon. Podejrzany zatrzymał nadjeżdżających funkcjonariuszy i powiedział im, że to jego szukają. Mężczyzna mieszkał pod tym adresem wraz ze swoją matką, będącą partnerką ofiary. Policja podkreśla, że wszystko wskazuje na odosobniony incydent i obecnie nie istnieje zagrożenie dla mieszkańców okolicy: Detektywi są przekonani, że był to odosobniony incydent i obecnie nic nie wskazuje na zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

GramTV przedstawia:

W związku ze sprawą zatrzymano 44-letniego Michaela Gledhilla, syna partnerki aktora. Mężczyzna został oskarżony o morderstwo i osadzony w więzieniu Van Nuys. Kaucję ustalono na 2 miliony dolarów. Śmierć Jamesa Handy'ego potwierdził również jego przedstawiciel: Z ogromnym smutkiem mogę potwierdzić, że mężczyzną zaatakowanym i zabitym w środę w Tarzanie był aktor James Handy. Handy przez blisko pięć dekad pojawiał się w filmach i serialach telewizyjnych. W 2022 roku wystąpił jako barman w Top Gun: Maverick. W filmie Logan zagrał lekarza opiekującego się bohaterem granym przez Hugh Jackmana. W Jumanji wcielił się w eksterminatora, a w Arachnofobii zagrał postać Miltona Briggsa. Na swoim koncie miał również role w takich produkcjach jak The Rocketeer, Brighton Beach Memoirs, The Verdict czy K-9. W telewizji widzowie mogli oglądać go między innymi jako Arthura Devlina w ośmiu odcinkach serialu Alias. Występował także w Melrose Place i NYPD Blue.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.