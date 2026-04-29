Koniec problemów z modami w Total War: WARHAMMER III? Duża łatka już dostępna

Lepsza wydajność, nowe filtry i poprawki interfejsu trafiają do gry.
Creative Assembly wypuściło właśnie kluczową aktualizację Mod Managera dla gry Total War: WARHAMMER III. Zmiany skupiają się przede wszystkim na optymalizacji oraz komforcie graczy, którzy korzystają z setek modyfikacji jednocześnie.
Total War: WARHAMMER III – najważniejsze nowości i poprawki
Twórcy wzięli na warsztat problem powolnego działania managera przy dużych kolekcjach. Skrócono czas uruchamiania aplikacji dla użytkowników posiadających setki zainstalowanych modów, przyspieszono proces włączania wielu modyfikacji naraz, a także poprawiono ogólną wydajność interfejsu przy zarządzaniu obszernymi bibliotekami.
Zespół zajmujący się Total War: WARHAMMER III zmienił sposób, w jaki manager kategoryzuje i odnajduje pliki. Naprawiono błędy w porządkowaniu modów o tych samych nazwach paczek lub sumach kontrolnych. Rozwiązuje to problem konfliktów między wersjami lokalnymi (tworzonymi przez modderów) a tymi z subskrypcji Steam. Teraz filtry przeszukują nie tylko tytuły, ale także nazwy plików .pack oraz ID modyfikacji ze Steam Workshop. Do tego naprawiono błąd, przez który ostatnio używany profil nie wyświetlał się od razu po uruchomieniu (wymagał poruszenia myszką).
We wpisie na Steamie możemy znaleźć szereg drobnych poprawek wizualnych, które ułatwiają nawigację w Total War: WARHAMMER III:
Nowe ikony jasno informują, czy mod jest zasubskrybowany i czy posiada najnowszą aktualizację.
Poprawiono teksty w dymkach oraz renderowanie czcionek (usunięto zależność od czcionek systemowych).
Ulepszono wyświetlanie szczegółów modów (tytuły, tagi) w przypadku korzystania z kont rodzinnych Steam.
Dodano strzałki przy pozycjach menu, które otwierają linki w przeglądarce.
Nie zabrakło też poprawek błędów:
Usunięto błąd duplikowania wpisów zainstalowanych modów w niektórych konfiguracjach.
Naprawiono problem, przez który przycisk subskrypcji nie pojawiał się przy nieposiadanych jeszcze modach.
Poprawiono informację zwrotną o postępie pobierania plików.
Deweloperzy zachęcają do zgłaszania wszelkich uwag na oficjalnym forum Mod Managera. Total War: WARHAMMER III pozostaje dostępne na PC.
