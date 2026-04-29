Koniec problemów z modami w Total War: WARHAMMER III? Duża łatka już dostępna

Creative Assembly wypuściło właśnie kluczową aktualizację Mod Managera dla gry Total War: WARHAMMER III. Zmiany skupiają się przede wszystkim na optymalizacji oraz komforcie graczy, którzy korzystają z setek modyfikacji jednocześnie.

Total War: WARHAMMER III – najważniejsze nowości i poprawki

Twórcy wzięli na warsztat problem powolnego działania managera przy dużych kolekcjach. Skrócono czas uruchamiania aplikacji dla użytkowników posiadających setki zainstalowanych modów, przyspieszono proces włączania wielu modyfikacji naraz, a także poprawiono ogólną wydajność interfejsu przy zarządzaniu obszernymi bibliotekami.