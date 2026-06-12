W Final Fantasy 11 taki tłok, że zamykają kolejny serwer dla nowych graczy

Oto bowiem Final Fantasy Online wzbogacono o nową aktualizację. Co przygotowali dla nas deweloperzy ze Square Enix?

Kolejny serwer Final Fantasy 11 zamknięty dla nowych graczy

Przede wszystkim podjęto decyzję o wprowadzeniu ograniczeń na kolejny, czwarty już serwer. Jak potwierdził producent i reżyser gry, Yoji Fujito, Phoenix stało się zamknięte dla nowych graczy. Niemożliwy jest też transfer postaci z innych serwerów. Powód? Nadmierne obłożenie, które skłoniło twórców do takiego ruchu. Wcześniej taki sam ruch miał miejsce w przypadku serwerów Asura, Bahamut oraz Odin. Co prawda można mieć nadzieję, iż to rozwiązanie jedynie tymczasowe. Aczkolwiek wspomniana trójka została zamknięta dla nowicjuszy już jakiś czas temu. I od tego czasu stan ten bynajmniej się nie zmienił.