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W Final Fantasy 11 taki tłok, że zamykają kolejny serwer dla nowych graczy

Maciej Petryszyn
2026/06/12 11:00
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Pomimo upływu czasu Final Fantasy 11 pozostaje aktywne. Co więcej, pozostaje też wspierane.

Oto bowiem Final Fantasy Online wzbogacono o nową aktualizację. Co przygotowali dla nas deweloperzy ze Square Enix?

Final Fantasy 11
Final Fantasy 11

Kolejny serwer Final Fantasy 11 zamknięty dla nowych graczy

Przede wszystkim podjęto decyzję o wprowadzeniu ograniczeń na kolejny, czwarty już serwer. Jak potwierdził producent i reżyser gry, Yoji Fujito, Phoenix stało się zamknięte dla nowych graczy. Niemożliwy jest też transfer postaci z innych serwerów. Powód? Nadmierne obłożenie, które skłoniło twórców do takiego ruchu. Wcześniej taki sam ruch miał miejsce w przypadku serwerów Asura, Bahamut oraz Odin. Co prawda można mieć nadzieję, iż to rozwiązanie jedynie tymczasowe. Aczkolwiek wspomniana trójka została zamknięta dla nowicjuszy już jakiś czas temu. I od tego czasu stan ten bynajmniej się nie zmienił.

GramTV przedstawia:

Z dobrych informacji – dodano dwa nowe, endgame’owe potwory dla Temenos i Apollyon w obszarze Limbus. Te w założeniu mają stanowić nasze naturalne nemezis poprzez śledzenie naszych danych w grze, co pomoże im w dopasowaniu się do gracza. Pokonanie ich nie będzie zatem należeć do spraw łatwych i może wymagać pomocy. Niemniej warto podjąć to wyzwanie, bo nagrodą są specjalne skrzynie z nowymi przedmiotami. Za ich pomocą wykujemy całkowicie nowych ekwipunek. Warto dodać, że obaj wspomniani nowi bossowie dostaną własne utwory muzyczne. Inna nowość to odświeżenie trybu Ambuscade

Final Fantasy 11, znane też jako Final Fantasy 11 Online, trafiło na rynek 16 maja 2002 roku, ukazując się na PlayStation 2. Potem gra Square Enix doczekała się też wydań na komputery osobiste z systemem Windows oraz na konsole Xbox 360. W tym czasie tytuł miał sześciu różnych reżyserów. Jak wspomniano, obecnym jest Yoji Fujito, który swoją posadę objął w 2016 roku.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/final-fantasy-xi-june-update-details-and-events-announced-and-a-fourth-server-gets-restricted-due-to-congestion-2000138253

Tagi:

News
Square Enix
aktualizacja
MMORPG
Final Fantasy
aktualizacja gry
final fantasy XI
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:05

Byłem pewien, że 11 została zamknięta po wydaniu 14, a to Ci niespodzianka :)




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112