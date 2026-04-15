Zespół odpowiedzialny za Wuchang: Fallen Feathers rozwiązany? Studio Leenzee w kryzysie

Branżę gier obiegła niepokojąca informacja dotycząca przyszłości jednego z ciekawszych soulslike’ów ubiegłego roku. Jak donosi serwis GamerSky, zespół deweloperski stojący za Wuchang: Fallen Feathers został rzekomo rozwiązany po wewnętrznym konflikcie z kierownictwem studia Leenzee.

Wuchang: Fallen Feathers – konflikt o wizję i outsourcing

Z raportu wynika, że u źródeł problemu leży decyzja zarządu o zmianie profilu działalności zespołu. Producent i reżyser Wuchang: Fallen Feathers, Xia Siyuan, miał kategorycznie sprzeciwić się oddelegowaniu jego ludzi do prac outsourcingowych i wspierania projektów innych firm. Pozostali członkowie ekipy poparli Siyuana, odmawiając porzucenia autorskich pomysłów na rzecz bycia „studiem wspierającym”. Brak porozumienia doprowadził do odejścia kluczowych twórców i faktycznego rozpadu zespołu.