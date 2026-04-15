Zespół odpowiedzialny za Wuchang: Fallen Feathers rozwiązany? Studio Leenzee w kryzysie

Mikołaj Berlik
2026/04/15 09:00
Obiecujący soulslike miał doczekać się DLC.

Branżę gier obiegła niepokojąca informacja dotycząca przyszłości jednego z ciekawszych soulslike’ów ubiegłego roku. Jak donosi serwis GamerSky, zespół deweloperski stojący za Wuchang: Fallen Feathers został rzekomo rozwiązany po wewnętrznym konflikcie z kierownictwem studia Leenzee.

Wuchang: Fallen Feathers – konflikt o wizję i outsourcing

Z raportu wynika, że u źródeł problemu leży decyzja zarządu o zmianie profilu działalności zespołu. Producent i reżyser Wuchang: Fallen Feathers, Xia Siyuan, miał kategorycznie sprzeciwić się oddelegowaniu jego ludzi do prac outsourcingowych i wspierania projektów innych firm. Pozostali członkowie ekipy poparli Siyuana, odmawiając porzucenia autorskich pomysłów na rzecz bycia „studiem wspierającym”. Brak porozumienia doprowadził do odejścia kluczowych twórców i faktycznego rozpadu zespołu.

Sytuacja wygląda pesymistycznie dla fanów czekających na nową zawartość. Choć Wuchang: Fallen Feathers uznano za solidną produkcję, gra miała rzekomo nie spełnić oczekiwań sprzedażowych. Przed odejściem Siyuana planowano dodatkową zawartość, jednak obecna rozsypka zespołu stawia te plany pod wielkim znakiem zapytania. Studio Leenzee wciąż nie podzieliło się nowymi wieściami, co w branży gier często zwiastuje koniec wsparcia dla danego projektu.

Przypomnijmy, że Wuchang: Fallen Feathers wciąż jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/wuchang-fallen-feathers-team-dissolved-after-refusal-to-shift-to-support-work-rumor

