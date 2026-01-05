ARC Raiders faworyzuje spokojnych graczy? Twórcy potwierdzają nietypowy matchmaking

Twórcy ARC Raiders oficjalnie potwierdzili, że gra wykorzystuje system dopasowywania graczy oparty nie tylko na umiejętnościach, ale także na poziomie agresji. Extraction shooter studia Embark Studios zebrał pochwały nie tylko za rozgrywkę, ale również za nietypowo spokojną atmosferę wśród części graczy. Wielu zauważyło, że podczas samotnych wypadów często trafiają na innych „pokojowo nastawionych” użytkowników. Jak się okazuje – nie jest to przypadek.

ARC Raiders – PvE kontra PvP pod lup ą tw órców

W rozmowie z Deanem Takahashim z GamesBeat prezes Embark Studios, Patrick Söderlund, potwierdził istnienie tzw. aggression-based matchmakingu. Jak przyznał, gracze preferujący eksplorację i walkę z otoczeniem są częściej łączeni z osobami o podobnym stylu gry. Jednocześnie zaznaczył, że system „nie jest pełną nauką” i nie działa w sposób idealny.