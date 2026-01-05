Zaloguj się lub Zarejestruj

ARC Raiders faworyzuje spokojnych graczy? Twórcy potwierdzają nietypowy matchmaking

Mikołaj Berlik
2026/01/05 16:30



Embark Studios przyznaje, że gra częściej łączy ze sobą graczy o podobnym podejściu do PvP.

Twórcy ARC Raiders oficjalnie potwierdzili, że gra wykorzystuje system dopasowywania graczy oparty nie tylko na umiejętnościach, ale także na poziomie agresji. Extraction shooter studia Embark Studios zebrał pochwały nie tylko za rozgrywkę, ale również za nietypowo spokojną atmosferę wśród części graczy. Wielu zauważyło, że podczas samotnych wypadów często trafiają na innych „pokojowo nastawionych” użytkowników. Jak się okazuje – nie jest to przypadek.

ARC Raiders

ARC Raiders – PvE kontra PvP pod lupą twórców

W rozmowie z Deanem Takahashim z GamesBeat prezes Embark Studios, Patrick Söderlund, potwierdził istnienie tzw. aggression-based matchmakingu. Jak przyznał, gracze preferujący eksplorację i walkę z otoczeniem są częściej łączeni z osobami o podobnym stylu gry. Jednocześnie zaznaczył, że system „nie jest pełną nauką” i nie działa w sposób idealny.

Söderlund wyjaśnił, że matchmaking w ARC Raiders opiera się na kilku warstwach. Najpierw brany jest pod uwagę poziom umiejętności, następnie konfiguracja drużyny (solo, duo, trio), a dopiero potem skłonność gracza do PvP lub PvE. System ten wprowadzono stosunkowo niedawno, wraz z szybkim wzrostem popularności gry.

Choć rozwiązanie nie eliminuje całkowicie losowych starć, ma ułatwiać progresję graczom, którzy wolą współpracę niż bezpośrednią rywalizację. To szczególnie istotne w trybie solo, który niesie większe ryzyko.

ARC Raiders dostępne jest na PC, PS5 oraz Xbox Series X|S. Gra sprzedała się w ponad 4 milionach egzemplarzy w mniej niż dwa tygodnie i niedawno otrzymała aktualizację „Cold Snap”.

Źródło:https://gamingbolt.com/arc-raiders-more-frequently-matches-friendlier-players-together-and-vice-versa-confirms-embark

