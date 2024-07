Koniec marzeń o Sowden House od twórców L.A. Noire. Studio wydało oświadczenie

Pracujemy wyłącznie nad projektami dla Rockstar. Zamówiliśmy muzykę od lokalnej kompozytorki Freyji Garbett do projektu VR, nad którym pracowaliśmy kilka lat temu w przerwie między projektami. Jest on oparty na sprawie z L.A. Noire, która nie trafiła do gry, ale był bardziej demem technologicznym niż czymkolwiek innym. Nie mamy pojęcia, czy projekt kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, ale zdecydowaliśmy się dokończyć zlecenie, by wesprzeć lokalnego kompozytora – poinformowało studio.